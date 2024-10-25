أنشيلوتي قبل الكلاسيكو: ريال مدريد لا يهاب برشلونة

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة إنه لا يخشى مواجهة برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكنه يحترم بشدة فريق المدرب هانز فليك الذي يحل ضيفا على ملعب سانتياغو برنابيو غدا السبت.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأشاد أنشيلوتي بأداء برشلونة مؤخرا، لكنه أكد أن ريال مدريد حامل اللقب لا يهاب، وقال في مؤتمر صحفي اليوم "لحسن الحظ، في الوقت الحالي لا أحد يؤرقني".

وأضاف "برشلونة يقدم أداء جيدا جدا، ولكن في مباراة القمة من الصعب للغاية اختيار الفريق الأوفر حظا مسبقا، الأمر يعتمد على مجريات المباراة وكيفية التعامل مع الضغط ونسق المباراة".

وتابع مدرب الملكي "برشلونة لديه نهج واضح، ويقدم أداء جيدا جدا، إنه فريق شجاع للغاية، وعلينا الاستعداد جيدا للمباراة ومحاولة تقديم أفضل أداء لدينا".

ويسافر برشلونة إلى مدريد عقب فوزه 4-1 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، ليحافظ على البداية الرائعة لفليك مع 11 فوزا من 13 مباراة بجميع المسابقات.

رد أنشيلوتي على الانتقادات

لكن ريال مدريد تعرض لانتقادات بسبب البطء الذي يعاني منه في بداية المباريات، مما أثار شكوكا بشأن تعطشه للنجاحات بعد الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان المثال الأخير في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند الثلاثاء الماضي عندما اضطر إلى قلب تأخره بهدفين بعد شوط أول متواضع، ثم أحرز 5 أهداف بعد الاستراحة.

وقال الفني الإيطالي إنه لا يشعر بالقلق على تركيز لاعبيه، ويعتقد أنهم سيكونون جاهزين منذ بداية المباراة نظرا لحدة المنافسة بين الفريقين.

وأضاف أنشيلوتي "في مباريات كهذه لا يتعين عليك التحدث كثيرا مسبقا، الفكرة هي تحديد نهج واضح وبسيط للغاية، ولا شيء آخر".

وختم "إنها ليست مباراة تتطلب خطابات عصماء، اللعب بنفس نسق الشوط الثاني ضد دورتموند لمدة 90 دقيقة مستحيل، ولكن يجب أن تكون هذه نقطة البداية، وهو ما سنحاول تحقيقه، أعتقد أننا قمنا بالعديد من الأشياء بشكل صحيح، سنستعد للمباراة للقيام بالأمور الصحيحة عندما نستحوذ على الكرة أو نفقدها، يتعين علينا أن نلعب مباراة متكاملة للفوز، وسنحاول القيام بذلك".