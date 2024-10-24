موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في الجولة الـ11 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

ستقام المباراة يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كلاسيكو الأرض.. قصة المواجهة العظمى بين برشلونة وريال مدريد list 2 of 2 ملخص فوز برشلونة على إشبيلية بالدوري الإسباني end of list

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين في الليغا بتحقيقه 79 انتصارا مقابل 74 لبرشلونة، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات وهزيمة وحيدة، يليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ24 نقطة بـ7 انتصارات و3 تعادلات.

ويسعى برشلونة إلى الفوز لتأكيد وتعزيز صدارته بالابتعاد عن الريال بـ6 نقاط، ويأمل ريال مدريد (حامل اللقب) في الفوز لتضييق الفارق مع غريمه إلى نقطة واحدة.

يدخل الفريقان في حالة انتشاء بفوز ريال مدريد الكبير 5-2 على بوروسيا دورتموند الألماني (الثلاثاء)، والفوز الأول لبرشلونة 4-1 على بايرن ميونخ الألماني أيضا (الأربعاء) منذ 10 سنوات، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرازيلي فينيسيوس نجم برشلونة ثلاثية (هاتريك) في مرمى دورتموند، كما سجل مواطنه رافينيا ثلاثية أيضا في شباك بايرن.