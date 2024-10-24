المغرب يستضيف حفل جوائز "الأفضل" من الكاف للعام الثاني تواليا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس أن مدينة مراكش المغربية ستستضيف حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة للعام الثاني تواليا يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال الكاف على موقعه إن "مراكش تستضيف للسنة الثانية على التوالي هذا الحدث الشهير بعد النسخة السابقة التي شهدت حضور عديد من المشاهير وحققت نجاحا كبيرا".

وأضاف أن "جوائز الكاف تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للاعبي كرة القدم الأفارقة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، وتصل الأمور إلى ذروتها مع توزيع الجوائز المرموقة للاعب العام في فئتي الرجال والنساء".

وفاز النيجيري فيكتور أوسيمن بجائزة لاعب العام في النسخة الأخيرة، بينما نالت مواطنته أسيسات أوشوالا الجائزة عن فئة السيدات.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها لاعب من نيجيريا على الجائزة منذ نوانكو كانو عام 1999.