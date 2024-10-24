أغلى 11 لاعبا تنتهي عقودهم في 2025 بينهم نجم عربي

رصد موقع رياضي أغلى 11 لاعبا لكرة القدم ستنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم، ويمكنهم التفاوض مع أندية أخرى بدءا من يناير 2025.

وتضم القائمة 10 لاعبين في أوروبا ولاعبا واحدا في آسيا وهو البرازيلي نيمار المحترف بفريق الهلال السعودي، كما تضم نجما عربيا وحيدا هو المصري محمد صلاح.

وفي ما يلي قائمة أغلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران 2025 وقيمتهم السوقية:

11. البرازيلي نيمار

وتبلغ قيمة لاعب الهلال السعودي 30 مليون يورو.

10. الهولندي فيرجيل فان ديك

وتقدر قيمة لاعب ليفربول الإنجليزي بـ30 مليون يورو.

9. الألماني جوناثان تاه

وتبلغ قيمة لاعب باير ليفركوزن الألماني 30 مليون يورو.

8. البلجيكي كيفين دي بروين

وتقدر قيمة لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ45 مليون يورو.

7. الكوري الجنوبي هيونغ مين سون

وتقدر قيمة لاعب توتنهام الإنجليزي بـ45 مليون يورو.

6. الكندي جوناثان ديفيد

وتبلغ قيمة لاعب ليل الفرنسي 45 مليون يورو.

5. الألماني جوشوا كيميش

وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ50 مليون يورو.

4. الكندي ألفونسو ديفيز

وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ50 مليون يورو.

3. المصري محمد صلاح

وتقدر قيمة لاعب ليفربول الإنجليزي بـ55 مليون يورو.

2. الألماني ليروي ساني

وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ60 مليون يورو.

1. ألكسندر أرنولد