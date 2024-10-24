مواسم ميسي من السيئ إلى الأفضل خلال 20 عاما

في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2004، وفي الدقيقة 82 من مباراة انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف على غريمه المحلي إسبانيول، أجرى مدرب برشلونة فرانك ريكارد تبديلاً. فخرج ديكو، ليحل محله الأرجنتيني البالغ من العمر 17 عاما ليونيل ميسي.

لم يقدم هذا المراهق ذو الشعر الأشعث الكثير خلال ثماني دقائق قضاها على أرض الملعب، واستمر في اللعب بشكل أساسي لفريق برشلونة الرديف خلال موسم 2004-2005 ولم يسجل هدفه الأول مع الفريق الأول حتى شهر مايو/أيار التالي.

يصادف يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الذكرى العشرين لأول ظهور احترافي لميسي وبداية مسيرة مهنية شملت منذ ذلك الحين العديد من الإنجازات والألقاب والتتويجات.

أبرز هذه التكريمات شملت ثماني كرات الذهبية، وأربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، ولقب كأس العالم لكرة القدم، وأكثر من 800 هدف، وأكثر من 50 ثلاثية وأكبر عدد من التمريرات الحاسمة لأي لاعب كرة قدم على الإطلاق.

بهذه المناسبة شبكة "إي أس بي أن" تستعرض أفضل وأسوأ مواسم ميسي خلال مسيرته الكروية على امتداد 20 عاما:

20-موسم 2004-2005 (برشلونة)

النادي: هدف واحد، 0 تمريرة حاسمة

الألقاب: الدوري الإسباني

19-موسم 2005-2006 (برشلونة)

النادي: 8 أهداف، 3 تمريرات حاسمة

الألقاب: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني

المنتخب: هدفين، 3 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز 20

18-موسم 2006-2007 (برشلونة)

النادي: 17 هدفًا، 3 تمريرات حاسمة

الألقاب: كأس السوبر الإسباني

المنتخب: 4 أهداف، 2 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الثالث

17-موسم 2007-2008 (برشلونة).

النادي: 16 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة

الألقاب: لا شيء

المنتخب: 3 أهداف، 3 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الثاني

16-موسم 2021-2022 (باريس سان جيرمان)

النادي: 11 هدفًا، 14 تمريرة حاسمة

الألقاب: الدوري الفرنسي

المنتخب: 10 أهداف، 2 تمريرة حاسمة.

15-موسم 2019-2020 (برشلونة)

النادي: 31 هدفًا، 25 تمريرة حاسمة

الألقاب: لا يوجد

المنتخب: هدفان، تمريرة حاسمة واحدة

جائزة الكرة الذهبية: لم تُمنح أي جائزة في عام 2020

14-موسم 2020-2021 (برشلونة)

النادي: 38 هدفًا، 12 تمريرة حاسمة

الألقاب: كوبا أميركا، كأس الملك

المنتخب: 6 أهداف، 5 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الأول

13-موسم 2023-2024 (إنتر ميامي)

النادي: 30 هدفًا، 22 تمريرة حاسمة

الألقاب: كوبا أميركا، كأس الدوري (2023)، درع المشجعين

المنتخب: 9 أهداف، 4 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الأول

12-موسم 2017-2018 (برشلونة)

النادي: 45 هدفا، 18 تمريرة حاسمة

الألقاب: الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا

المنتخب:7 أهداف، 3 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الخامس

11- موسم 2013-2014

النادي: 41 هدفًا، 14 تمريرة حاسمة

الألقاب: كأس السوبر الإسباني

المنتخب: 7 أهداف، 2 تمريرة حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الثاني

10- موسم 2016-2017 (برشلونة)

النادي: 54 هدفًا، 16 تمريرة حاسمة

الألقاب: كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني

المنتخب: 3 أهداف، 2 تمريرتين حاسمتين

جائزة الكرة الذهبية: المركز الثاني

9-موسم 2018-2019 (برشلونة)

النادي: 51 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة

الألقاب: الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني

المنتخب: 3 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الأول

8-موسم 2012-2013 (برشلونة)

النادي: 60 هدفًا، 15 تمريرة حاسمة

الألقاب: الدوري الإسباني

المنتخب: 9 أهداف، 3 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الثاني

7-موسم 2015-2016 (برشلونة)

النادي: 41 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة

الألقاب: الدوري الإسباني، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس ملك إسبانيا

المنتخب: 9 أهداف، 4 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الثاني

6-موسم 2009-2010 (برشلونة)

النادي: 47 هدفًا، 11 تمريرة حاسمة

الألقاب: الدوري الإسباني، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس السوبر الإسباني

المنتخب: هدف واحد، تمريرة حاسمة واحدة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الأول

5-موسم 2022-2023 (باريس سان جيرمان)

النادي: 21 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة

الألقاب: كأس العالم، الدوري الفرنسي

المنتخب: 17 هدفًا، 5 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الأول

4-موسم 2008-2009 (برشلونة)

النادي: 38 هدفًا، 17 تمريرة حاسمة

الألقاب: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا

المنتخب: 3 أهداف، 2 تمريرة حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الأول

3-موسم 2010-2011 (برشلونة)

النادي: 53 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة

الألقاب: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني

المنتخب: 4 أهداف، 6 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الأول

2-موسم 2011-2012 (برشلونة)

النادي: 73 هدفًا، 30 تمريرة حاسمة

الألقاب: كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني

المنتخب: 9 أهداف، 4 تمريرات حاسمة

جائزة الكرة الذهبية: المركز الأول

1-موسم 2014-2015 (برشلونة)