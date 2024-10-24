رياضة|أبطال أوروبا|أوروبا

البرازيليون ملوك "الهاتريك" في دوري أبطال أوروبا

فينيسيوس جونيور سجل 3 أهداف بمرمى دورتموند بدوري الأبطال (الفرنسية)
24/10/2024-|آخر تحديث: 24/10/202402:47 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تألق الدوليان البرازيليان فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، ورافينيا، لاعب برشلونة في دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء- وأحرزا 3 أهداف (هاتريك) ضد دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين.

وتقمص فينيسيوس دور البطل في قيادة الفريق الملكي للعودة في النتيجة (ريمونتادا) بعد أن كان الملكي متأخرا بهدفين دون رد، ليفوز بنتيجة 5-2 في الجولة الثالثة من المسابقة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

أما ثلاثية قائد البرسا فجاءت في مرمى الفريق البافاري وقاد فريقه لفوز عريض على البايرن 4-1.

                     رافينيا قاد برشلونة لفوز عريض على بايرن ميونخ 4-1 (رويترز)

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإن البرازيل هي الدولة التي سجل لاعبوها أكبر عدد من "الهاتريك" على مدار تاريخ دوري الأبطال.

وعززت ثلاثية فينيسيوس صدارة البرازيليين في تاريخ البطولة الأوروبية العريقة برصيد 22 "هاتريك".

وسجل 16 لاعبا برازيليا 23 "هاتريك" على مدار تاريخ البطولة وكان النجم روماريو هو أول من قص الشريط في 1992 مع آيندهوفن الهولندي ضد نادي أثينا اليوناني.

فيما يلي قائمة البرازيليين الذين أحرزوا "هاتريك" في دوري أبطال أوروبا:

1-روماريو: (آيندهوفن ضد زالغيريس فيلنيوس في 1992).

2-ريفالدو: (برشلونة ضد ميلان في 2000).

3-رونالدو نازاريو: (ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد في 2003).

4-لويز أدريانو: (إنتر ميلان ضد بورتو في 2005).

5-رونالدينيو: (برشلونة ضد أودينيزي في 2005).

6- لويز أدريانو: (إنتر ميلان ضد بيترزالكا في 2005).

7-كاكا: (ميلان ضد إندرلخت في 2006).

8-جادسون: (شاختار ضد بازل في 2008).

9-غرافيتي: (فولفسبورغ ضد سيسكا موسكو في 2009).

10-لويز أدريانو: (شاختار ضد نوردشيلاند في 2012).

11-نيمار: (برشلونة ضد سلتيك في 2013).

Sevilla FC v FC Barcelona - La Liga
نيمار سجل أول هاتريك له بدوري الأبطال مع برشلونة ضد سلتيك في 2013 (غيتي إيميجز)

12-لويز أدريانو: (شاختار ضد باتي بوريسوف في 2014)

13-لويز أدريانو: (شاختار ضد باتي بوريسوف في 2014- في مباراة العودة).

14-فيليبي كوتينيو: (ليفربول ضد سبارتاك موسكو في 2017).

15-نيمار: (سان جيرمان ضد النجم الأحمر بلغراد في 2018).

16-غابرييل جيسوس: (مانشستر سيتي ضد شاختار في 2018).

Soccer Football - Champions League - Group C - GNK Dinamo Zagreb v Manchester City - Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia - December 11, 2019 Manchester City's Gabriel Jesus celebrates scoring their third goal to complete his hat-trick Action Images via Reuters/Matthew Childs
غابرييل جيسوس سجل هاتريك مرتين بدوري أبطال أوروبا (رويترز)

17-لوكاس مورا: (توتنهام ضد أياكس في 2019).

18-رودريغو: (ريال مدريد ضد غلطة سراي في 2019).

19-غابرييل جيسوس: (مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب في 2019).

20-نيمار: (سان جيرمان ضد إسطنبول بشاق شهر في 2020).

21-إيفانيلسون: (بورتو ضد رويال أنتويرب في 2023).

22-فينيسيوس جونيور: (ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في 2024).

23 رافينيا: (برشلونة ضد بايرن ميونخ في 2024).

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان