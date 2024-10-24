البرازيليون ملوك "الهاتريك" في دوري أبطال أوروبا

تألق الدوليان البرازيليان فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، ورافينيا، لاعب برشلونة في دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء- وأحرزا 3 أهداف (هاتريك) ضد دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين.

وتقمص فينيسيوس دور البطل في قيادة الفريق الملكي للعودة في النتيجة (ريمونتادا) بعد أن كان الملكي متأخرا بهدفين دون رد، ليفوز بنتيجة 5-2 في الجولة الثالثة من المسابقة.

أما ثلاثية قائد البرسا فجاءت في مرمى الفريق البافاري وقاد فريقه لفوز عريض على البايرن 4-1.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإن البرازيل هي الدولة التي سجل لاعبوها أكبر عدد من "الهاتريك" على مدار تاريخ دوري الأبطال.

وعززت ثلاثية فينيسيوس صدارة البرازيليين في تاريخ البطولة الأوروبية العريقة برصيد 22 "هاتريك".

وسجل 16 لاعبا برازيليا 23 "هاتريك" على مدار تاريخ البطولة وكان النجم روماريو هو أول من قص الشريط في 1992 مع آيندهوفن الهولندي ضد نادي أثينا اليوناني.

فيما يلي قائمة البرازيليين الذين أحرزوا "هاتريك" في دوري أبطال أوروبا:

1-روماريو: (آيندهوفن ضد زالغيريس فيلنيوس في 1992).

2-ريفالدو: (برشلونة ضد ميلان في 2000).

3-رونالدو نازاريو: (ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد في 2003).

4-لويز أدريانو: (إنتر ميلان ضد بورتو في 2005).

5-رونالدينيو: (برشلونة ضد أودينيزي في 2005).

6- لويز أدريانو: (إنتر ميلان ضد بيترزالكا في 2005).

7-كاكا: (ميلان ضد إندرلخت في 2006).

8-جادسون: (شاختار ضد بازل في 2008).

9-غرافيتي: (فولفسبورغ ضد سيسكا موسكو في 2009).

10-لويز أدريانو: (شاختار ضد نوردشيلاند في 2012).

11-نيمار: (برشلونة ضد سلتيك في 2013).

12-لويز أدريانو: (شاختار ضد باتي بوريسوف في 2014)

13-لويز أدريانو: (شاختار ضد باتي بوريسوف في 2014- في مباراة العودة).

14-فيليبي كوتينيو: (ليفربول ضد سبارتاك موسكو في 2017).

15-نيمار: (سان جيرمان ضد النجم الأحمر بلغراد في 2018).

16-غابرييل جيسوس: (مانشستر سيتي ضد شاختار في 2018).

17-لوكاس مورا: (توتنهام ضد أياكس في 2019).

18-رودريغو: (ريال مدريد ضد غلطة سراي في 2019).

19-غابرييل جيسوس: (مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب في 2019).

20-نيمار: (سان جيرمان ضد إسطنبول بشاق شهر في 2020).

21-إيفانيلسون: (بورتو ضد رويال أنتويرب في 2023).

22-فينيسيوس جونيور: (ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في 2024).

23 رافينيا: (برشلونة ضد بايرن ميونخ في 2024).