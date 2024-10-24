شاهد.. برشلونة يكسر عقدة بايرن وفوز ليفربول وسيتي وإنتر وليل بدوري الأبطال

سجل القائد رافينيا ثلاثية من الأهداف ليقود برشلونة لفوز كبير 4-1 على غريمه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليهزم الفريق الألماني لأول مرة منذ عقد من الزمن.

وافتتح رافينيا التسجيل بعد مرور أكثر من دقيقة واحدة بقليل من عمر المباراة عندما تلقى تمريرة متقنة من لاعب الوسط فيرمين لوبيز وتفوق على مصيدة التسلل ليراوغ الحارس مانويل نوير ويضعها في الشباك الخالية.

وأدرك هاري كين التعادل من تسديدة مباشرة في الدقيقة 18، لكن روبرت ليفاندوفسكي أعاد برشلونة للمقدمة في الدقيقة 36 مستغلا خطأ من دفاع بايرن قبل أن يعزز رافينيا تقدم برشلونة من هجمتين مرتدتين في شوطي المباراة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط من 3 مباريات بينما يحتل بايرن المركز 23 بـ3 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.

ليفربول يهزم لايبزيغ

استفاد داروين نونيز لاعب ليفربول من مشاركة نادرة بالتشكيلة الأساسية وسجل هدفا قاد به الفريق للفوز 1-0 على مضيفه لايبزيغ الألماني اليوم الأربعاء، ليواصل ليفربول بذلك انطلاقته المثالية في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وفي ظل غياب ديوغو جوتا للإصابة، حصل نونيز لاعب أوروغواي على فرصة المشاركة أساسيا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 27 من كرة هيأها له محمد صلاح بضربة رأس.

وكان الهدف كافيا ليحقق ليفربول الفوز السادس في 6 مباريات خارج أرضه هذا الموسم في كل المسابقات، وقد حقق بذلك الفوز الثالث على التوالي في دوري الأبطال تحت قيادة المدير الفني الجديد أرنه سلوت.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، والتي تضم 36 فريقا، ويمتلك 9 نقاط ويتأخر بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا المتصدر.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للايبزيغ كما أهدر لاعبوه العديد من الفرص الأخرى ليستمر انتظار الفريق للحصول على أول نقطة.

هالاند يقود سيتي لفوز ساحق على سبارتا براغ

سجل إرلينغ هالاند هدفا مذهلا بكعب القدم ضمن ثنائيته في فوز مانشستر سيتي الساحق 5-0 على ضيفه سبارتا براغ ليستمر الفريق الإنجليزي بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل فيل فودن وجون ستونز وماتيوس نونيز أيضا لصالح فريق المدرب بيب غوارديولا الذي تقدم إلى المركز الثالث في مرحلة الدوري وله 7 نقاط من 3 مباريات، بينما جمع سبارتا 4 نقاط.

إنتر يفوز على يانغ بويز

سجل البديل ماركوس تورام هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح إنتر ميلان الفوز 1-0 على يانغ بويز السويسري في دوري الأبطال بعد أن أهدر الفريق الإيطالي ركلة جزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وأرسل فيدريكو دي ماركو الكرة إلى تورام بتمريرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى، ليحسم المهاجم الفرنسي الفوز من مسافة قريبة.

كان بإمكان ماركو أرناوتوفيتش أن يمنح إنتر التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 48 لكن ديفيد فون بالموس حارس مرمى يانغ بويز تصدى لتسديدته المنخفضة قبل أن يمنع الكرة مرة أخرى إثر متابعة من دينزل دومفريس.

وتقدم إنتر إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بينما ظل يانغ بويز بلا أي نقاط.

ليل يسقط أتلتيكو

عوض ليل تأخره بهدف واحد ليحقق فوزا مفاجئا 3-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد بفضل هدفين من الكندي جوناثان ديفيد في ثاني انتصار على التوالي يحققه الفريق الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا يحقق ليل انتصاره الثاني على التوالي على فريق إسباني بعدما تغلب 1-0 على ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الماضية.