تعثر القوة الجوية أمام الخالدية يفجر غضبا عارما وسط الجماهير

تلقى فريق القوة الجوية العراقي خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا 2 على يد الخالدية البحريني بنتيجة 2-1، أمس الأربعاء، مخلفا حالة استياء كبيرة وسط جماهيره.

وبخسارته أمام الخالدية، تعقد موقف القوة الجوية في المجموعة الثانية، إذ فقد الصدارة وأصبح في المركز الثالث، على الرغم من امتلاكه الرصيد نفسه مع الخالدية والتعاون السعودي (6 نقاط)، لكنه يتخلف عنهما بفارق الأهداف.

تداعيات الخسارة

وألقت الخسارة بظلالها على فريق القوة الجوية، فبعدما كان المدرب وسام رزق محبوبا لدى الجماهير والجميع يتغنى باسمه، أصبح الآن محل انتقاد بسبب الخطة والتشكيلة التي لعب بها في المباراة.

الحضور الجماهيري في المباراة لم يكن بمستوى الطموح لتزامن توقيت المباراة مع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا من جهة، وأيضا لتعذر حضور أعداد إضافية لأسباب مختلفة.

وعبر موقع "الجزيرة نت"، عبّرت جماهير "الصقور" عن سخطها الكبير بسبب نتيجة المباراة والأداء المتواضع الذي ظهر به الفريق، وطالبوا اللاعبين بمراجعة مستوياتهم، والعمل على تعويض الخسارة في المباريات المقبلة، كون هذا الأداء لا يليق بسمعة ومكانة "الصقور".

شجاعة وسام رزق

مدرب القوة الجوية وسام رزق، بدوره تحمل مسؤولية الهزيمة واعترف قائلا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "أود أن أقول لجماهير القوة الجوية هارد لك، فريق الصقور لم يكن في يومه للأسف والجميع يعلم أن الفريق قادر على أن يكون أفضل، وأن يقدم مستويات أعلى من التي قدمها أمام الخالدية، للأسف ارتكبنا الكثير من الأخطاء في مباراتنا أمام منافس محترم ومنظم مثل الخالدية".

وأضاف "الخسارة ورادة في كرة القدم، وأنا المسؤول الأول والأخير عن نتيجة مباراة الخالدية، يجب أن لا نتوقف عند الخسارة، وأن نعمل على تصحيح الأخطاء، نستطيع التعويض في دوري أبطال آسيا 2، ونحن نمتلك 6 نقاط مثل الخالدية والتعاون، وحظوظنا متساوية".

بدوره، تحدث لاعب القوة الجوية صفاء هادي عن الخسارة لـ"الجزيرة نت" قائلا "القوة الجوية لم يكن في يومه أمام الخالدية، خسرنا 3 نقاط لكننا لم نخسر التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا 2".

وأكمل هادي الذي كان في مرمى الانتقادات أيضا "الفريق لعب بعجالة وفقد التركيز، هذه المباراة درس بالنسبة لنا لنكون أفضل في المستقبل، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها، ونعد الجماهير بتقديم أفضل المستويات".

في المقابل، سيطرت الأفراح على تصريحات لاعبي الخالدية البحريني، إذ صرح ضرغام إسماعيل لـ"الجزيرة نت" قائلا "صحيح أن القوة الجوية هو فريقي السابق وسبق أن مثلته، لكن أنا اليوم أحد لاعبي فريق الخالدية البحريني وسأمنح فريقي كل ما لدي".

وتابع "اليوم أنا سعيد جدا بعد تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، لأننا انتصرنا على فريق مثل القوة الجوية وفي بغداد".

الأعذار غير مقبولة

وعقب نتيجة المباراة، قال المحلل الفني العراقي رافد سالم لـ"الجزيرة نت" "إن فوز الخالدية على القوة الجوية في ملعب الأخير وبين جماهيره، ما هو إلا دليل على أن المستوى الفني للكرة العراقية بحاجة إلى إعادة نظر، لأن ضخ الأموال والبهرجة الخداعة لم تعد كافية لوضع أسس النجاح، كون الأزمة باتت في الوعي وليس بالأموال".

وأضاف سالم "كرة القدم العراقية تمر بأفضل وضع على مستوى الدعم والاهتمام بالملاعب، لكن هذا الأمر يحتاج إلى إدارات حقيقية تعمل بالفعل من أجل التطوير عبر انتقاء الخبرات والعمل التكاملي لنجاح برامج التطوير، مدرب الخالدية علي عاشور هو مدرب محلي وقاد فريقه للفوز بكل جدارة على أعرق أندية العراق في ملعبه وبين جماهيره، ويجب أن نثني على ذلك".

وختم بالقول "على فريق القوة الجوية إعادة التحضير للمباراة المقبلة في المنامة بشكل أفضل، هذه النسخة من دوري أبطال آسيا 2 تضم أندية بالفعل أفضل من أندية العراق، أعتقد أن تغييرات الاتحاد الآسيوي لبطولاته كانت فعالة وإيجابية، وعلى الأندية العراقية تقديم نفسها بشكل أفضل، فلا توجد مساحة لخلق أعذار واهية".

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يلتقي ألتين أسير مع التعاون في عشق آباد، والخالدية مع القوة الجوية في الرفاع.