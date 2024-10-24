وفاة الدولي السابق المغربي برادة إثر أزمة قلبية

توفي لاعب خط الوسط الدولي السابق المغربي عبد العزيز برادة عن عمر يناهز 35 عاما جراء أزمة قلبية، وفقا لما أعلنت عدة مصادر إعلامية مغربية الخميس.

وحسب الموقع المغربي "مراكش بوست" توفي برادة إثر أزمة قلبية مفاجئة.

بدأ مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي وتنقل بين أندية عدة من بينها مرسيليا، ودافع أيضا عن ألوان فريقي النصر والجزيرة الإماراتيين.

ونشر مرسيليا عبر حسابه على منصة إكس: "ارقد بسلام يا عبد العزيز. علم أولمبيك مرسيليا بحزن بوفاة لاعبه السابق الدولي المغربي عبد العزيز برادة. عند وصوله في صيف 2014، ارتدى لاعب خط الوسط المهاجم ألوان نادي مرسيليا لمدة موسمين. يرغب النادي في تقديم خالص التعازي لعائلته ويشارك المقربين منه الألم".

وضمن سياق متصل، جاء في بيان سان جيرمان على المنصة ذاتها: "ببالغ الحزن علم باريس سان جيرمان، الخميس، بوفاة اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة، الذي كان تأسس في النادي. إلى عائلته وأحبائه، يقدّم باريس سان جيرمان تعازيه الصادقة".

ولد برادة في فرنسا وتدرب في سان جيرمان، وبدأ مسيرته الاحترافية في إسبانيا مع خيتافي. أمضى معظم مسيرته في الخليج، باستثناء الموسمين اللذين قضاهما في مرسيليا.

كما ارتدى لاعب خط الوسط المهاجم الموهوب قميص المنتخب المغربي 28 مرة، سجل خلالها 4 أهداف.