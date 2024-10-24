جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الجولة الثالثة

أسدل الستار -أمس الأربعاء- على الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت فوز برشلونة العريض على بايرن ميونخ الألماني 4-1، في حين تابع ليفربول -بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت- بدايته القوية في جميع المسابقات بالعودة من أرض لايبزيغ الألماني بالفوز بهدف وحيد.

مع انتهاء الجولة الثالثة، شهد جدول ترتيب أعرق مسابقة قارية بعض التحولات، واحتدم الصراع بين الأندية على المراكز المؤهلة للدور التالي.

وتحتل 3 أندية إنجليزية المراكز الثلاثة الأولى في حين يأتي قطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد في المركزين العاشر والـ12 على التوالي.

وفي ما يلي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة:

أستون فيلا (9 نقاط) ليفربول (9 نقاط) مانشستر سيتي (7 نقاط) موناكو (7 نقاط) بريست (7 نقاط) باير ليفركوزن (7 نقاط) إنتر (7 نقاط) سبورتينغ (7 نقاط) أرسنال (7 نقاط) برشلونة (6 نقاط) بوروسيا دورتموند (6 نقاط) ريال مدريد (6 نقاط) بنفيكا (6 نقاط) يوفنتوس (6 نقاط) ليل (6 نقاط) فينورد (6 نقاط) أتالانتا (5 نقاط) شتوتغارت (4 نقاط) باريس سان جيرمان (4 نقاط) سلتيك (4 نقاط) سبارتا براغ (4 نقاط) دينامو زغرب (4 نقاط) بايرن ميونيخ (3 نقاط) جيرونا (3 نقاط) ميلان (3 نقاط) كلوب بروج (3 نقاط) أتلتيكو مدريد (3 نقاط) أيندهوفن (نقطتين) بولونيا (نقطة) شاختار دونيتسك (نقطة) لايبزيغ (دون نقاط) شتورم غراتس (دون نقاط) النجم الأحمر بلغراد (دون نقاط) يونغ بويز (دون نقاط) سالزبورغ (دون نقاط) سلوفان براتيسلافا (دون نقاط)

ويخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار. ويتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الـ8 الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحدث سابقا.