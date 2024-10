تحتاج أكثر من 100 ساعة.. شاهد كيف تُصنَع جائزة الكرة الذهبية

سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تُمنَح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2024 يوم الاثنين المقبل، خلال حفل سيُقام بمسرح دو شاتليه في باريس.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو مذهلا، يوضح كيف تُصنَع الجائزة المرموقة يدويا بشكل جميل من قِبل فريق في دار المجوهرات الفرنسية "Mellerio dits Meller".

وتُصنَع الجائزة من لوحين نحاسيين ملحومين معا لإنشاء شكل كرة القدم، قبل رسم علامات مبطنة من الخارج.

وبعد الانتهاء من الشكل الخارجي يتم غمسها بالذهب ونقش شعار "الكرة الذهبية"، ثم تأتي اللمسة الأخيرة وهي طبقة من بلورات البيريت، لتعطي الكأس مظهرا مذهلا.

وتستغرق العملية الدقيقة لصناعة الكرة الذهبية أكثر من 100 ساعة لإكمالها، أي ما يصل إلى حوالي 4 أيام.

ويبلغ ارتفاع الجائزة 31 سنتميترا وقطرها 23 سنتيمترا، وتزن ما يزيد قليلا عن 7 كيلوغرامات.

وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي "لماذا يبدو الأمر غريبا جدا؟ إنه شيء مرموق للغاية، بينما علق آخر "إنه مذهل!".

الكرة الذهبية هي جائزة كرة قدم سنوية تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية منذ عام 1956، وتُمنَح هذه الجائزة المرموقة كل عام لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

هذا العام، سيساعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في تنظيم الجائزة لأول مرة، ويتنافس 30 لاعبا على الجائزة التي يغيب عنها ولأول مرة منذ عام 2003 الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة 8 مرات، والبرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات.

