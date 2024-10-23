الزمالك يحسم موقفه من المشاركة في نهائي السوبر المصري

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن الفريق سيخوض المباراة النهائية لكأس السوبر المصري لكرة القدم المقرر لها غدا الخميس أمام الأهلي بملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وصرح المندوه -عبر قناة صدى البلد أمس الثلاثاء- بأن نادي الزمالك جاهز لخوض المباراة، مضيفا "لم نتحدث حتى الآن عن الانسحاب، واللاعبون جاهزون ويتدربون بشكل جيد استعدادا للنهائي".

وأوضح أنه "كان هناك تحقيق في النيابة اليوم وإحالة الأزمة إلى المحكمة صباح اليوم في الإمارات بسبب أزمة مدير الكرة عبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونغا، ولدينا 10 محامين يتابعون القضية".

وتابع أن "السفارة المصرية تساندنا وتدعمنا بشكل مستمر، والمسؤولون المصريون يتابعوننا خطوة بخطوة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم معنا، ما حدث في البداية كان مجرد عصبية زائدة وانفعال غير ناتج عن أي قصد، ونؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات، كما نؤكد احترامنا للقضاء الإماراتي وسيادة القانون في الإمارات".

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وأشار رئيس بعثة الزمالك إلى أنه تم دفع غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم (164 ألف دولار أميركي) نيابة عن لاعبي الفريق الأبيض الثلاثة: نبيل عماد دونغا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد.

وختم حسام المندوه تصريحاته أنه "من غير المسموح والمقبول الاعتداء على أي شخص، وقمت مع حسين لبيب رئيس النادي بتقديم الاعتذار إلى فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعبي الزمالك، وهو ما قابله الإماراتي بالترحاب وأقدم على التنازل عن شكواه ضد لاعبينا".

وتصدرت أزمة لاعبي نادي الزمالك المصري المحتجزين في الإمارات منصات التواصل الاجتماعي في مصر على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد طاقم التنظيم بعد مباراة فريقهم ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتداول رواد منصات التواصل مقاطع فيديو، تظهر حدوث مشادات بعد المباراة التي أُقيمت في ملعب آل نهيان بنادي الوحدة يوم الأحد، وانتهت بفوز الزمالك 5-4 في ركلات الترجيح بعد انتهاء المواجهة بالتعادل 1-1.