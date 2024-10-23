احتجاز لاعبي الزمالك بالإمارات يشعل المنصات المصرية وتهديد بالانسحاب من السوبر

تصدرت أزمة لاعبي نادي الزمالك المصري المحتجزين في الإمارات حاليا منصات التواصل الاجتماعي في مصر، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد طاقم التنظيم بعد مباراة فريقهم ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، حسبما أفادت صحف مصرية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر حدوث مشادات بعد المباراة التي أُقيمت في ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، أمس الأول الأحد، وانتهت بفوز الزمالك 5-4 في ركلات الترجيح بعد انتهاء المواجهة بالتعادل 1-1.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن السلطات الإماراتية قررت تغريم ثلاثي الزمالك محمد صبحي، ومصطفى شلبي، ونبيل عماد دونجا غرامة بقيمة 600 ألف درهم (حوالي 164 ألف دولار أميركي)، بسبب مشادة مع فرد أمن، مؤكدة استدعاء اللاعبين لأخذ أقوالهم في الواقعة بعد تحرير محضر ضدهم.

ونشر لاعب الزمالك المصري مصطفى شلبي صورة قيود حديدية على حسابه الرسمي بإنستغرام عبر خاصية "ستوري" معلقا عليها: "شكرا على كرم الضيافة".

وهدد المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك، أحمد سالم، بالاعتذار وعدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة بسبب "الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة"، وفق تعبيره.

وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك "رئيس المجلس ورئيس البعثة يتواجدان في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة على عدم التخلي عنهم".

ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراته النهائية في كأس السوبر المصري ضد النادي الأهلي الخميس المقبل.

وأثارت الواقعة غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة لتصرفات اللاعبين، وردود فعل واسعة من لاعبين سابقين ورياضيين على الحادثة.

وكتب نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو عبر حسابه بمنصة إكس "لازم الزمالك يطلع بيان فورا يعتذر فيه عن الأحداث اللي حصلت، ويعلن استعداده التام للتعاون مع السلطات الإماراتية لحين الانتهاء من التحقيقات".

اولاً الجماعه هنا في الإمارات قمة الأدب والذوق وعمرهم مابيتعاملوا مع اي شخص بعجرفه بالعكس مسؤولين الأمن هنا عندهم هدوء كبير جدا في التعامل ومتدربين بشكل كويس ازاي يتعاملوا مع الضيوف اللي ممكن يكونوا مش فاهمين كويس قانون الإمارات ففكرة ان في تعنت ضد الزمالك دي لازم نشيلها من… — Mido (@midoahm) October 22, 2024

وعلق الصحفي محمد خليفة قائلا "تَعنُّت غريب من منظمي السوبر المصري بدولة الإمارات، وتعامل غير لائق مع فريق بحجم نادي الزمالك، رغم اعتذار اللاعبين عما بدر منهم"، في حين عقب رئيس نادي وادي دجلة، ماجد سامي، عبر حسابه بفيسبوك "دللنا اللاعبين الفاسدين فظنوا خطأ أنهم فوق القانون فصالوا وجالوا فسادا حتى امتدّ تهورهم خارج حدود الوطن، حيث لا يدلل المفسدين، بجد فضحتونا".

بدوره، دون الكاتب عمرو الشوبكي "حال منظومتنا الرياضية لاعبين ومعلقين وقنوات وإدارة أصبح مخجلا وكارثيا"، بينما قال مدون آخر "الزمالك بيهدد رسميا بالانسحاب من مواجهة الأهلي في السوبر لأن دولة الإمارات بتطبق القانون على لاعبيه وهو مش متعود على كده، هو متعود إن المسؤولين من كبيرهم لصغيرهم في خدمته مهما تجاوز أو أخطأ، في الوقت اللي الأهلي بيعلن عن عقوبة مغلظة تجاه كهربا في موقف محدش شافه".