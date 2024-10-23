بالفيديو.. ريمونتادا تقود ريال مدريد لفوز مجنون وفوز أول لميلان وثان لأرسنال

سطّر ريال مدريد حامل اللقب "ريمونتادا" أخرى في سجلات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقيادة نجمه البرازيلي فينيسيوس صاحب الهاتريك بعد أن عوّض تأخره أمام وصيفه وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 إلى فوز ناري 5-2 الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول عن طريق الهولندي دونييل مالن (30) والإنكليزي جيمي غيتينز (34)، ردّ "الملكي" بشكل صاعق في الشوط الثاني بـ5 أهداف تناوب على تسجيلها الألماني أنتونيو روديغر (60) وفينيسيوس (62 و86 و90+3) ولوكاس فاسكيس (83).

تصريحات فينيسيوس

وقال فينيسيوس لقناة موفيستار "نعلم أنه عندما نكون على أرضنا وبين جماهيرنا، يمكن أن يحدث أي شيء".

وأضاف: "دخلنا الى استراحة الشوطين بهدوء شديد واستمعنا فقط إلى المدرب، وقلنا شيئا واحدا فقط: إذا سجلنا الهدف الأول، فسنعود مرة أخرى، وقد سجلنا عودة أخرى، بفضل الجماهير والفريق بأكمله الذي بذل كل ما في وسعه".

ورفع ريال الذي أرسل إنذارا لغريمه التقليدي برشلونة الذي يواجهه السبت في كلاسيكو الدوري، رصيده إلى 6 نقاط بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الثانية أمام ليل الفرنسي 1-0، في حين تلقى دورتموند خسارته الأولى في المسابقة القارية وبرصيده 6 نقاط أيضا.

الهولندي رايندرس يقود ميلان إلى فوزه الأول

قاد الهولندي تيخاني رايندرس فريقه ميلان الإيطالي إلى فوزه الأول في دوري الأبطال، وذلك على كلوب بروج البلجيكي المنقوص 3-1.

سجل رايندرس في الدقيقتين 61 و71 وتسبب بطرد لاعب كلوب بروج النيجيري رافايل أونييديكا (40)، في حين كان الأميركي كريستيان بوليسيك قد افتتح التسجيل لميلان (34) وعادل كيرياني سابي للضيوف (51).

وحافظ الفريق اللومباردي على حظوظه في التأهّل إلى الأدوار الإقصائية بعد خسارتين أمام ليفربول الإنكليزي 0-3 وباير ليفركوزن الألماني 0-1.

وتمكن بوليسيك من التسجيل من ركلة ركنية مباشرة إلى المرمى خدعت الحارس والدفاع (34).

وسرعان ما تلقى كلوب بروج ضربة ثانية بطرد لاعب الوسط أونييديكا ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخّله على رايندرس (40).

وأدخل نيكي هاين مدرب كلوب بروج كلا من المدافع سابي ولاعب الوسط النرويجي هوغو فيتلسين مطلع الشوط الثاني، فسجل البديل سابي هدف التعادل بصناعة البديل الآخر فيتلسين بتسديدة من داخل المنطقة (51).

واستغل ميلان النقص العددي، وتمكّن رايندرس من تسجيل الثاني من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية دقيقة من المتوغّل البديل السويسري نواه أوكافور بعد دقيقة على دخوله (61).

وحسم رايندرس بنفسه الفوز بطريقة مشابهة للأول لكن بتمريرة من الجهة اليمنى عبر البديل الآخر النيجيري صامويل تشوكويزي (71).

انتصار مهم لأرسنال وسقوط يوفنتوس

وجمع أرسنال الإنكليزي نقطته السابعة بفوزه على شاختار دانيتسك الأوكراني بهدف من دون رد.

سجّل الحارس ديميترو ريزنيك الهدف بالخطأ في مرماه حين ارتدت تصويبة البرازيلي غابريال مارتينيلي من القائم الأيمن إليه ودخلت المرمى (29).

وهذا الفوز يُعزز ثقة "المدفعجية" بأنفسهم بعد خسارتهم الأولى هذا الموسم أمام بورنموث في الدوري، وقبل المواجهة الكبيرة مع ليفربول المتصدر الأحد في المرحلة التاسعة.

واكتفى باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل مع ضيفه أيندهوفن الهولندي 1-1 محققا نقطته الرابعة.

وسجّل المغربي أشرف حكيمي هدف فريق العاصمة (55) بعد هدف السبق من نواه لانغ (34).

ونفض جيرونا الإسباني الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، غبار النتائج السلبية التي تعرّض لها في مختلف المسابقات، وحقق فوزه الأول في البطولة على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بهدفين نظيفين.

ويدين الفريق الكتالوني في فوزه الثاني في آخر 9 مباريات إلى ميغيل غوتيريس (42) وجوانبي (73)، في حين أهدر الأوروغوياني كريستيان ستواني ركلة جزاء (88).

وذاق يوفنتوس الإيطالي طعم الخسارة لأول مرة بعد فوزين بسقوطه أمام شتوتغارت الألماني بهدف نظيف متأخر.

وبعد طرد البرازيلي دانيلو ببطاقتين صفراوين خلال 3 دقائق (84)، أهدر الفرنسي إنزو ميو فرصة تسجيل الفوز من ركلة جزاء حيت تصدى الحارس ماتيا بيرين (86)، لكن البديل المالي البلال توريه سجل الفوز بصناعة ميو (90+2).

وأكمل سبورتنغ البرتغالي مشواره الناجح مسجّلا فوزه الثاني على مضيفه شتورم غراتس بهدفين من دون رد، بعد فوزه في مباراة سابقة وتعادله في أخرى.

وواصل أستون فيلا الإنكليزي مشواره القاري الناجح وحقق فوزه الثالث تواليا على بولونيا الإيطالي بهدفين من دون رد سجلهما الأسكتلندي جون ماكغين (55) والكولومبي جون دوران (64).

وكان فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري فاز على يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة في بداية مشواره، ثم حقق فوزا مفاجئا على بايرن ميونخ الألماني بهدف من دون رد.