مشاركة إنتر ميامي في مونديال الأندية يُغضب فرق الدوري الأميركي

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضم إنتر ميامي لمنافسة كأس العالم للأندية 2025 المقررة في الولايات المتحدة غضب الأندية المنافسة في الدوري الأميركي.

وأعلن فيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أول أمس الأحد أن إنتر ميامي أصبح النادي ما قبل الأخير الذي يحجز مقعدا ضمن منافسات كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة بعد إحراز لقب درع المشجعين 2024، وممثلا للبلد المضيف.

وأشار رئيس فيفا جياني إنفانتينو إلى أن فوز إنتر ميامي بدرع المشجعين -الذي يمنح للنادي الذي يحقق أفضل أداء خلال الموسم العادي- كان سببا لتأهله.

وكان من المقرر كما هو الحال دائما أن تحظى الولايات المتحدة بفريق مضيف في البطولة، لكن بدلا من منح المكان للفائز في نهائي كأس الدوري الأميركي لكرة القدم المقرر في 7 ديسمبر/كانون الأول القادم قرر الفيفا مكافأة الفائز بدرع المشجعين على الأداء الثابت على مدار موسم مكون من 34 مباراة.

ويتم تحديد بطل الدوري الأميركي لكرة القدم الفعلي من خلال المباريات الفاصلة.

ورغم أن إنتر ميامي يبدو المرشح الأول لإحراز لقب الدوري بعد المراحل الفاصلة فإنه فعليا لم يحقق هذا الإنجاز.

لكن مع عدم ذكر سبب إدراج ميامي قبل رفع الكأس اتهم منافسوه الفيفا بعدم وجود معايير تأهيل واضحة.

وتشعر أندية الدوري الأميركي أن هناك معاملة خاصة يحصل عليها إنتر ميامي بسبب وجود ليونيل ميسي ورفاقه من النجوم العالميين، وفي إشارة إلى الأوروغوياني لويس سواريز والثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

أحد الانتقادات البارزة جاء من صحيفة "نيويورك تايمز"، إذ وصف الصحفي تيم سبايرز العملية بـ"السخيفة"، مشيرا إلى أن إنتر ميامي لم يثبت أنه "أفضل فريق في الولايات المتحدة" حتى الآن.

لكن رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم أكدت أن فيفا هو صاحب الكلمة الفصل في قرار مشاركة ميامي في كأس العالم للأندية، وذلك بعد نقاشات عديدة انتهت في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد يوم من حسم رفاق ميسي اللقب المحلي.

وبات إنتر ميامي ثاني فريق أميركي يشارك في كأس العالم للأندية 2025 بعد سياتل ساوندرز الذي تأهل للبطولة بصفته بطلا لدوري أبطال الكونكاكاف 2022.

وسيخوض نادي إنتر ميامي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في مدينته ميامي بصفته فريق البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات كأس العالم للأندية في شكلها الجديد في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز من العام المقبل بمشاركة 32 فريقا.