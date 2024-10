حالة إحباط في برشلونة بسبب حكم مباراة بايرن ميونخ

خلفت هوية حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، يوم الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حالة من الإحباط وسط النادي الكتالوني وأنصاره، وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويستعد برشلونة، لاستضافة نظيره بايرن ميونخ، مساء يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك.

ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، سيدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ليعيد إلى أذهان أنصار البارسا ذكريات سيئة، حسب الصحيفة الإسبانية.

وسبق أن أدار فينسيتش مباراة واحدة فقط لبرشلونة، كانت ضد إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وخسر فريق المدرب تشافي هرنانديز آنذاك 0-1، وأنهى مرحلة المجموعات في المركز الثالث، مما تسبب في خروجه من دوري أبطال أوروبا والاتجاه للعب في الدوري الأوروبي.

