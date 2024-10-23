حالة إحباط في برشلونة بسبب حكم مباراة بايرن ميونخ

خلفت هوية حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، يوم الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حالة من الإحباط وسط النادي الكتالوني وأنصاره، وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويستعد برشلونة، لاستضافة نظيره بايرن ميونخ، مساء يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك.

ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، سيدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ليعيد إلى أذهان أنصار البارسا ذكريات سيئة، حسب الصحيفة الإسبانية.

وسبق أن أدار فينسيتش مباراة واحدة فقط لبرشلونة، كانت ضد إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

وخسر فريق المدرب تشافي هرنانديز آنذاك 0-1، وأنهى مرحلة المجموعات في المركز الثالث، مما تسبب في خروجه من دوري أبطال أوروبا والاتجاه للعب في الدوري الأوروبي.

✅| OFFICIAL: Slovenian referee Slavko Vinčić will be the referee for Barcelona vs Bayern Munich on Wednesday. He famously officiated the away match against Inter Milan in the 2022-23 and gave numerous controversial decisions against Barça. pic.twitter.com/XHmBQjYP11 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 21, 2024

وفي تلك المباراة، التي أقيمت يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لم يعلن فينسيتش عن ركلة جزاء واضحة بعد لمسة يد من دومفريز في الدقيقة 92.

كما ألغى الحكم هدف بيدري بسبب لمسة يد عرضية من أنسو فاتي، فضلا عن رفضه إشهار بطاقة حمراء في وجه التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب إنتر بعد تدخله القوي في الدقيقة 45 على سيرجيو بوسكيتس.

في المقابل، أدار السلوفيني مواجهة لبايرن ميونخ في أبريل/نيسان من العام نفسه ضد فياريال (1-1) على ملعب أليانز أرينا، وأيضا في أبريل/نيسان 2024 ضد لاتسيو، وفاز الفريق البافاري 3-0.