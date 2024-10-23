غياب كورتوا ورودريغو عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

يفتقد ريال مدريد حارس المرمى تيبو كورتوا والمهاجم رودريغو في مباراة قمة مرتقبة أمام برشلونة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعرضهما لإصابات عضلية في الساق خلال الفوز 5-2 على بروسيا دورتموند أمس الثلاثاء.

وأكد "الملكي" اليوم الأربعاء أن كورتوا أصيب بشد في العضلة الضامة للساق اليسرى خلال مباراة دوري أبطال أوروبا، وهي الإصابة نفسها التي تعرض لها في مواجهة أتلتيكو مدريد الشهر الماضي بالدوري الإسباني.

ويخضع رودريغو لفحص بالرنين المغناطيسي غدا الخميس لتقييم حجم إصابته ومدة غيابه، لكن النادي يتوقع أن تكون مشكلة بسيطة ويمكن أن يشارك في مباراة الأسبوع المقبل أمام فالنسيا.

ويفتقد ريال مدريد بالفعل قائده داني كاربخال والمدافع ديفيد ألابا اللذين يتعافيان من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي قبل مواجهة برشلونة متصدر الدوري السبت المقبل.

واستأنف لاعب وسط المغرب إبراهيم دياز التدريبات هذا الأسبوع بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة في الساق، وقد يكون متاحا للعب أمام برشلونة.