موعد مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد مضيفه الخلود في الجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وتبدأ الساعة السادسة وخمس دقائق مساء 18:05 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة النصر والخلود

SSC HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتصدر الهلال الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف الاتحاد (الثاني) بنقطة واحدة.

ويأتي الخلود في المركز الـ15 بخمس نقاط فقط، ضمن الفرق المهددة بالهبوط من دوري المحترفين.