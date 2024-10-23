موعد مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
23/10/2024
نستعرض موعد مباراة النصر ضد مضيفه الخلود في الجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وتبدأ الساعة السادسة وخمس دقائق مساء 18:05 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القناة الناقلة لمباراة النصر والخلود
- SSC HD
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
يتصدر الهلال الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف الاتحاد (الثاني) بنقطة واحدة.
ويأتي الخلود في المركز الـ15 بخمس نقاط فقط، ضمن الفرق المهددة بالهبوط من دوري المحترفين.
المصدر : الجزيرة