أنشيلوتي: فينيسيوس لاعب ريال مدريد يفوز بالكرة الذهبية

أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللاعب "الاستثنائي" فينيسيوس جونيور -أمس الثلاثاء- بعدما سجل المهاجم البرازيلي 3 أهداف في الشوط الثاني ليساعد فريقه على قلب تأخره بهدفين إلى فوز 5-2 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي إنه مقتنع بأن فينيسيوس (24 عاما) سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوم الاثنين المقبل.

وقال أنشيلوتي "ما أستطيع قوله هو إنه من النادر أن نرى لاعبا يلعب في الشوط الثاني مثل فينيسيوس. وليس بسبب الأهداف الثلاثة ولكن بسبب شخصيته، إنه استثنائي.. فينيسيوس سيفوز بالكرة الذهبية، ليس بسبب ما فعله الليلة، ولكن بسبب ما قدمه العام الماضي".

وتابع أن "هذه الأهداف الثلاثة ستسهم بالفعل في الفوز بالكرة الذهبية العام المقبل، هذا أمر مؤكد. إنه لاعب يتعرض لصافرات الاستهجان لأنه قادر على إحداث الفارق".

وفي إعادة لنهائي الموسم الماضي، قال أنشيلوتي إنه لم يكن هناك أي ذعر في غرفة تبديل الملابس بعد أن دخل ريال مدريد إلى الاستراحة متأخرا بهدفين، وإن فريقه لديه النضج والخبرة لفهم ما يحتاج إليه للعودة.

وقال أنشيلوتي "عشنا المباراة بهدوء (خلال فترة الاستراحة). غيرنا أسلوب اللعب وعدنا للعب بشكل أكثر كثافة. الحديث عن تسجيل 3 أهداف ربما يبدو أمرا مثاليا، لذلك تحدثنا عن تفاصيل صغيرة مثل التمرير الجيد والفوز بالمواجهات الثنائية".

ومضى أنه "كنا خجولين في الشوط الأول، ولم نتعامل بكثافة مع الكرة، وفي الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل مع زيادة الجودة والضغط. كان هذا أفضل شوط ثان في الموسم. ويتعين علينا أن نتعلم مما فعلناه في الشوط الثاني. الهدف هو أن نبدأ المباراة ولا ننتظر حتى يسجل المنافس هدفين في مرمانا".

وختم "لا أعتقد أننا قادرون على اللعب طوال 90 دقيقة بنفس القوة التي لعبنا بها في الشوط الثاني ولكن يمكننا أن نكون أكثر توازنا".