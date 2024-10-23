موعد مباراة القوة الجوية ضد الخالدية في "أبطال آسيا 2" والقنوات الناقلة

يلتقي "القوة الجوية" العراقي مع نظيره الخالدية البحريني ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة "دوري أبطال آسيا 2" لكرة القدم.

ويتصدر "القوة الجوية" المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد انتصاره في الجولتين الأولى والثانية على التعاون السعودي وألتين أسير التركماني بنتيجة 2-1.

في المقابل، يدخل الخالدية البحريني المباراة بحثا عن الفوز الثاني له في البطولة، بعد فوزه على ألتين أسير التركماني في الجولة الماضية.

موعد مباراة "القوة الجوية" والخالدية والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب المدينة الدولي في بغداد، وتنطلق الساعة التاسعة (21:00) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وسينقل البث المباشر على القنوات التالية:

beIN Sports AFC HD

AL-Kaas HD

SSC EXTRA 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.