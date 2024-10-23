موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

يتجدد الصراع التقليدي بين قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصرية على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبعد أن التقى الفريقان الشهر الماضي في كأس السوبر الأفريقية بالعاصمة السعودية الرياض، الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، يتواجهان مرة أخرى على لقب النسخة الـ22 من السوبر المصري في أبو ظبي، وسط أزمات متلاحقة تطارد الفريقين خارج الملعب.

وتأهل الأهلي (بطل الدوري) للمباراة النهائية بالفوز على بطل كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا 2-1 في مباراة نصف النهائي الأحد، في حين تغلب الزمالك -الذي يشارك في البطولة ببطاقة دعوة خاصة- على بطل كأس مصر بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وتقام المسابقة للمرة الثانية بمشاركة 4 أندية، بعدما كانت تجمع بطلي الدوري وكأس مصر منذ انطلاقها عام 2001.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الـ15 والرابعة على التوالي، في حين يأمل الزمالك في تحقيق اللقب الخامس له في السوبر والأول منذ عام 2020.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا الخميس، 24 أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وتنطلق الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وينقل البث المباشر على القنوات التالية:

AD Sports 1 HD

MBC Masr 2

ON Time Sports 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتعد هذه المرة التاسعة التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري، وأحرز الأهلي اللقب في 6 مواجهات سابقة بين الفريقين مقابل اثنتين للزمالك على حساب غريمه التقليدي.

ويسبق المباراة لقاء تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان.