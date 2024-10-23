مورينيو ينتظر سقوط مانشستر سيتي للظفر بميدالية

قال جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، إنه ربما يحصل على ميدالية الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا تم تجريد مانشستر سيتي من لقبه الذي فاز به حينما كان مورينيو مدربا لمانشستر يونايتد.

وتولى المدرب البرتغالي المخضرم تدريب مانشستر يونايتد بين منتصف عام 2016 وأواخر عام 2018، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية في موسمه الأول.

وصعد يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الثاني، واحتل المركز الثاني خلف جاره اللدود مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وهو الذي أشار إليه مورينيو لاحقا بأنه من ضمن أفضل الإنجازات التي حققها في مسيرته التدريبية.

وبعد 5 سنوات من الإدلاء بهذا التصريح، أشار مورينيو إلى أن المركز الثاني الذي حصل عليه يونايتد في موسم 2017-2018 قد يتم ترقيته.

ويستعد مانشستر سيتي، الذي فاز باللقب في ذلك الموسم بفارق 19 نقطة، لعقد جلسة استماع لفحص 115 انتهاكا مزعوما للوائح المالية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعضها يعود إلى موسم 2009-2010.

وبسؤاله عما إذا كان يونايتد قد تغير منذ رحيله، قال مورينيو "بصراحة، لم أضيع دقيقة واحدة في التفكير في الأمر. أتمنى الأفضل لمانشستر يونايتد منذ اللحظة التي غادرت فيها الفريق".

أوضح مورينيو "لقد رحلت وأنا ينتابني شعور جيد تجاه النادي، وتجاه الجماهير وأريد الأفضل لهم، لذا إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لهم، فهذا ليس شيئا يجعلني سعيدا".

وأضاف مورينيو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" "لكن في الوقت نفسه، ليس لدي وقت ولا معنى لي أن أفكر فيما حدث وما لم يحدث".

يشار إلى أن فنربخشة يتواجد في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري الأوروبي برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الـ21.