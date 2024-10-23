محكمة إماراتية تجدد حبس لاعبين ومدير الكرة بالزمالك قبل نهائي السوبر المصري

قررت محكمة إماراتية -اليوم الأربعاء- تجديد حبس 3 أفراد من نادي الزمالك المصري لكرة القدم في واقعة الاعتداء على أفراد من الأمن الإماراتي، وتأجيل النظر في القضية إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك قبل نهائي السوبر المصري الذي يقام غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي النهائي يواجه الزماك -الذي هزم بيراميدز- غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري والفائز في النهائي على بطل كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا 2-1.

ويحاكم مصطفى شلبي واللاعب نبيل عماد (دونغا) ومدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد بعد اتهامهم بالاعتداء على 3 من أفراد الأمن أثناء مباراة فريقهم مع نادي بيراميدز.

وعلى الرغم من إصدار مجلس إدارة الزمالك بيانا -أمس الثلاثاء- أكد فيه احترامه وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وللجهات القائمة على تنظيم السوبر المصري، وفتح تحقيق موسع بشأن الأحداث، والاعتذار الذي تقدم به أمين صندوق الزمالك حسام المندوه ورئيس بعثة الفريق في الإمارات -في تصريحات تلفزيونية- عما بدر من لاعبيه ومدير الكرة فإن الأمر أصبح في يد القضاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك أحمد سالم ألمح في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إلى تفكير الإدارة في الانسحاب من المباراة على خلفية الأحداث الجارية، قبل أن يؤكد المندوه عدم صحة هذا الأمر والتزام إدارة الزمالك بخوض المباراة في موعدها.

وقال مصدر في نادي الزمالك "تلقينا نبأ استمرار حبس الثلاثي السيد ودونغا وشلبي، وبدأنا في التواصل مع وزير الشباب والرياضة المصري ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للتدخل، علمنا أن وزير الشباب والرياضة في طريقه إلى أبو ظبي، ونأمل أن تفلح وساطته في إنهاء الأزمة".

وأشار رئيس بعثة الزمالك إلى أنه دفعت غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم (164 ألف دولار) نيابة عن الإعضاء الثلاثة.

وختم المندوه تصريحاته بأنه "من غير المسموح والمقبول الاعتداء على أي شخص، وقدّمت مع رئيس النادي حسين الاعتذار إلى فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعبي الزمالك، وهو ما قابله الإماراتي بالترحاب وأقدم على التنازل عن شكواه ضد لاعبينا".

وكان الفريقان التقيا الشهر الماضي في الكأس السوبر الأفريقية بالعاصمة السعودية الرياض، والذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.