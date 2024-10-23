الترجي التونسي ينفصل عن مدربه البرتغالي كاردوزو

أعلن الترجي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم -الثلاثاء- انفصاله عن مدربه البرتغالي ميغيل كاردوزو.

وقال النادي على فيسبوك "يعلن الترجي الرياضي التونسي نهاية التعاقد بصفة رسمية مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو والطاقم الفني الأجنبي المعاون وذلك بعد الاتفاق بين الطرفين".

وأضاف "سيتم خلال الأيام القادمة التعاقد مع مدرب جديد لفريق الأكابر لكرة القدم".

وقال النادي إن إسكندر القصري انضم مؤقتا للجهاز الفني للفريق اعتبارا من اليوم وسيشرف على تدريبات الفريق الأول إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وتعرض كاردوزو في الآونة الأخيرة لانتقادات واسعة من عشاق الترجي الذين طالبوا إدارة الفريق بإقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي.

🚨 L’Espérance met fin au contrat du coach portugais #MiguelCardoso🇵🇹 et le remplace temporairement par le coach tunisien #SkanderKasri.

Un immense merci à Cardoso pour son dévouement et les moments inoubliables. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite 🤝💐❤️💛 pic.twitter.com/4owkepV3SY — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) October 22, 2024

ويحتل الترجي حامل اللقب ووصيف بطل دوري أبطال أفريقيا المركز السادس بالتساوي مع النادي الصفاقسي برصيد 8 نقاط لكل منهما من 5 مباريات بانتصارين وتعادلين وهزيمة.

وأكد وليد قرفالة المتحدث باسم الترجي لرويترز أن النادي لم يحسم حتى الآن المدرب البديل لكاردوزو.

وقال قرفالة "الفريق سيأخذ وقته كاملا لتعيين المدرب الجديد، مضيفا "النادي يستهدف بنسبة كبيرة التعاقد مع مدرب أجنبي" دون تقديم أي تفاصيل عن جنسيته.

وينافس الترجي في الدوري المحلي إضافة لدوري أبطال أفريقيا كما تنتظره مشاركة في كأس العالم للأندية العام المقبل.