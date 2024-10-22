25 مرشحا لجائزة أفضل لاعب كرة شاب في العالم

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم، الثلاثاء، عن قائمته التي تضم 25 مرشحا للحصول على لقب أفضل لاعب شاب في العالم عام 2024.

واشترط الاتحاد، على المرشح للجائزة أن يكون من مواليد ما بعد شهر يناير/كانون الثاني 2004.

ويعد الإسباني لامين جمال أقوى المرشحين للفوز بالجائزة، ليخلف اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام الفائز بلقب أفضل لاعب شاب في الموسمين الماضيين 2022، و2023.

وتضم القائمة 4 لاعبين من فريق برشلونة الإسباني هم:

لامين جمال

غافي

باو كوبارسي

فيكتور روكي

ريال مدريد الإسباني:

أردا غولر

إندريك

باريس سان جيرمان الفرنسي:

وارن زاير إيمري

جواو نيفيز

ديزيريه دويه

مانشستر يونايتد الإنجليزي:

ليني يورو

كوبي مانيو

أليخاندرو غارناتشو

بايرن ميونخ الألماني:

ألكسندر بافلوفيتش

ماتيس تيل

مانشستر سيتي الإنجليزي:

سافينيو

ريكو لويس

برايتون الإنجليزي:

إيفان فيرغسون

يانكوبا مينتيه

كما تضم قائمة المرشحين أيضا: