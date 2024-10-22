غوارديولا يكشف سر الغياب المستمر لدي بروين

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الثلاثاء، إن إصابة البلجيكي كيفن دي بروين العضلية التي تعرّض لها في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي "ليست مشكلة كبيرة"، لكن اللاعب "ليس على ما يرام"، وذلك ردا على سؤال حول أسباب غيابه المستمر.

وتعرض اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، لإصابة بالفخذ في 18 سبتمبر/أيلول الماضي أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ولم يعد للمنافسة منذ ذلك الحين على الرغم من العودة التدريجية للتدريبات.

وذكر غوارديولا، في مؤتمره الصحافي الثلاثاء عشية استضافة سبارتا براغ التشيكي، "إنها ليست مشكلة كبيرة، لكنه لا يشعر بأنه على ما يرام".

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق "كيفن لم يعد يبلغ من العمر 22 عاما. يجب أن يكون في حالة جيدة للعب كرة القدم. إذا لم يشعر بالراحة التامة، فلن يتمكن من التعبير عن إمكاناته المذهلة بشكل أفضل"، رافضا الحديث عن انتكاسة أصيب بها اللاعب.

وتابع "إنه يتدرب بشكل أفضل قليلا بالتأكيد، لكنه قال لي أشعر أنني لست على ما يرام، والشخص الذي لا يشعر بأنه على ما يرام، عليه أن يأخذ وقته".

غاب دي بروين 5 أشهر من الموسم الماضي بعد أن تعرّض لإصابة أمام إنتر نفسه في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو/حزيران 2023.