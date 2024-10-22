مورينيو متهم بجلب "التعاسة واليأس" لغرفة ملابس فنربخشة

اتُهم جوزيه مورينيو بجلب "التعاسة واليأس" إلى غرفة ملابس فنربخشة قبل لقاء مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ولم يتمكن المدرب البرتغالي من الوفاء بجميع الوعود التي قطعها لجماهير الفريق -ومنها المنافسة على لقب الدوري- قبل بداية الموسم الحالي بعدما تراجعت نتائجه محليا.

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ويعاني فنربخشة من بداية متذبذبة في الموسم الحالي، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري بفارق 8 نقاط عن غلطة سراي المتصدر.

ولم يحقق النادي التركي الكبير أي فوز في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما دفع أسطورة الفريق إلى انتقاد "السبيشل وان" علنا، بسبب تأثيره على الحالة المزاجية داخل النادي.

وفي حديثه إلى صحيفة "فانتيك"، قال حارس مرمى فنربخشة السابق فولكان ديميريل "في الوقت الحالي يخيم على فريق فنربخشة الحزن واليأس".

وأضاف أن "لاعبي فريق فنربخشة يشعرون بالتعاسة واليأس، لماذا التعاسة؟ بسبب الأجواء التي يعيشون فيها، ولماذا اليأس؟ كنا جميعا نتوقع شيئا مختلفا من مورينيو، وكنا نتوقع شيئا مختلفا في سوق الانتقالات أيضا".

وختم "كنا نقول: دعونا نرى بعد فترة التوقف الدولي، لكن لم يتغير شيء في الوقت الحالي، من الواضح أن الأمر سيستمر على هذا النحو".

وضم فنربخشة العديد من النجوم -أبرزهم المغربيان سفيان أمرابط ويوسف النصيري- بعد أن أنفقت إدارة الفريق أكثر من 50 مليون يورو في "الميركاتو" الصيفي.

وانتقل مورينيو إلى تدريب العملاق التركي خلال الصيف الماضي بعد إقالته من روما الإيطالي في بداية العام بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وخاض المدرب البرتغالي مشوارا تدريبىا حافلا مع الأندية الكبرى في أوروبا، أبرزها بورتو البرتغالي وتشلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير وروما توج خلاله بـ26 لقبا.