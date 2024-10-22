قمة العين والهلال النارية في أبطال آسيا طغت على عودة نيمار

"اليوم أصبحت كرة القدم أكثر سعادة. لقد عاد نيمار جونيور" هكذا علق حساب النجم البرازيلي نيمار على موقع إكس، عقب عودته أمس الاثنين إلى ملاعب كرة القدم بعد غياب أكثر من سنة بسبب إصابة قوية في ركبته.

وشارك أغلى لاعب في العالم بديلا مع فريقه الهلال السعودي خلال فوزه في مباراة مجنونة على مضيفه العين الإماراتي 5-4، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

ودخل ابن الـ32 أرضية الملعب في الدقيقة 77 بدلا من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة لصالح بطل السعودية 5-3 بفضل ثلاثية رائعة لنجم المباراة سالم الدوسري.

ونيمار الذي عانى عدة إصابات خلال مسيرته في أوروبا، قال لموقع النادي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" إنه يشعر بحالة جيدة "إنه أمر صعب للغاية. لدي دائما فريق جيد. ولكن أنا سعيد جدا. لقد عدت مرة أخرى".

وقد صرف جنونُ المباراة وغزارة الأهداف الأنظار -نسبيا- عن دخول نيمار الذي سنحت له فرصة للتسجيل في الدقيقة 87. وتبادل الكرة مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بيد أن تسديدته اليسارية الأرضية تصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين.

ولمس النجم البرازيلي الكرة 13 مرة، ومرر 5 مرات بينها 4 ناجحة، وحاول المراوغة مرتين بينها واحدة ناجحة، وسدد مرة على المرمى.

وقال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس إن طرد أحد لاعبيه لم يساعد نيمار في عودته "عندما دفعت بنيمار، كانت النتيجة 5-3 لمصلحتنا. لكن البطاقة الحمراء (لمدافع الهلال علي البليهي) حصلت بعد هذا التبديل، مما أجبرنا على اللعب بمهاجم أقل، وبالتالي قوة هجومية أقل".

5 مباريات

بعد انضمامه إلى الهلال في أغسطس/آب 2023 قادما من سان جرمان الفرنسي، بصفقة ضخمة، أصيب نيمار بالرباط الصليبي والغضروف المفصلي في 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ولم يهنأ الهلال بالتعاقد مع اللاعب المنتقل بصفقة عالمية قياسية من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017. وخاض 5 مباريات فقط مع بطل آسيا 4 مرات والذي لم يقيده في قائمته المحلية للموسم الكروي الحالي، وقد يفعل ذلك في يناير/كانون الثاني.

ولم يؤثر غياب النجم البرازيلي -الذي يتقاضى نحو 100 مليون يورو سنويا بحسب تقارير إعلامية- على نتائج "الزعيم" الذي توّج بالعديد من ألقاب الموسم الماضي، منها فوزه بلقب الدوري للمرة الـ19 في تاريخه.

وقد هنأ اتحاد الكرة المحلي قائد المنتخب على عودته "بعد 369 يوما (من الغياب) الاتحاد سعيد لرؤية نيمار يعود إلى الملاعب ليجسد سحر كرة القدم البرازيلية ويأسر المشجعين من مختلف أنحاء العالم".

ويملك نيمار الرقم القياسي لعدد الأهداف مع "السيليساو" بواقع 79 هدفا في 128 مباراة دولية.

وتقام المباريات المقبلة لمنتخب البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني ضمن تصفيات مونديال 2026 وهو ما يضعه نيمار نصب عينيه.