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موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كومبو هاري كين Harry Kane بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي Robert Lewandowski برشلونة
هاري كين هداف بايرن ميونخ (يمين) وروبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة (رويترز)
22/10/2024

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "مونتجويك" في برشلونة، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

  • beIN Sports HD 1
  • beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق بايرن ميونخ في المواجهات السابقة بين الفريقين، بـ12 انتصارا مقابل 8 لبرشلونة، وانتهت مباراتان بالتعادل.

يحتل الفريقان مركزا متراجعا في دوري الأبطال بنظامه الجديد هذا الموسم، حيث يأتي بايرن ميونخ في المركز الـ15، يليه برشلونة ولكل منهما 3 نقاط من مباراتين.

وفاز بايرن بنتيجة كبيرة 9-2 على دينامو زغرب الكرواتي، ثم خسر أمام أستون فيلا الإنجليزي صفر-1.

وخسر برشلونة 1-2 أمام موناكو الفرنسي، ثم فاز على حساب يانغ بويز السويسري 5-صفر.

المصدر : الجزيرة

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