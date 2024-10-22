موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "مونتجويك" في برشلونة، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق بايرن ميونخ في المواجهات السابقة بين الفريقين، بـ12 انتصارا مقابل 8 لبرشلونة، وانتهت مباراتان بالتعادل.

يحتل الفريقان مركزا متراجعا في دوري الأبطال بنظامه الجديد هذا الموسم، حيث يأتي بايرن ميونخ في المركز الـ15، يليه برشلونة ولكل منهما 3 نقاط من مباراتين.

وفاز بايرن بنتيجة كبيرة 9-2 على دينامو زغرب الكرواتي، ثم خسر أمام أستون فيلا الإنجليزي صفر-1.

وخسر برشلونة 1-2 أمام موناكو الفرنسي، ثم فاز على حساب يانغ بويز السويسري 5-صفر.