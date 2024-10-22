أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انفصاله بالتراضي عن فوزي البنزرتي مدرب المنتخب الوطني.

وقال الاتحاد في بيان "تعلن هيئة التسوية المكلفة بتسيير شؤون الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم الاتفاق بالتراضي مع المدرب فوزي البنزرتي على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

وأضاف "تتقدم الجامعة التونسية لكرة القدم بالشكر إلى السيد فوزي البنزرتي على الخدمات والمجهودات المبذولة طيلة عمله خلال تولية قيادة المنتخب الوطني، وتتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مسيرته التدريبية".

كان الاتحاد التونسي تعاقد مع البنزرتي الملقب بـ"شيخ المدربين" في يونيو/حزيران الماضي خلفا لمنتصر الوحيشي، وكانت هذه الفترة الثالثة للبنزرتي مع منتخب تونس بعد عامي 2010 و2018.

وتركزت مهمته الأولى على قيادة منتخب تونس للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، وكذلك كأس أمم أفريقيا في المغرب العام المقبل.