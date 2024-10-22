أستون فيلا بقيادة إيمري نجم دوري الأبطال هذا الموسم

بدا المدرب الإسباني أوناي إيمري عازما على عدم تحول نجاح أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا إلى مجرد صدفة عابرة، واضعا هدفا له "كسر الحواجز" في فريق حوّله إلى أبرز أطراف الصراع في البريميرليغ.

وبعدما أنهى الدوري الممتاز الموسم الماضي في المركز الرابع -وهو ما فتح أمامه باب العودة إلى دوري الأبطال لأول مرة منذ 1982-1983 حين تنازل عن اللقب بخروجه من ربع النهائي على يد يوفنتوس الإيطالي- يحقق فيلا أفضل بداية له في "البريميرليغ" منذ 1998 بحصده 17 نقطة من مبارياته الثماني الافتتاحية.

كما حقق عودة رائعة إلى دوري الأبطال بفوزه بمباراتيه الأوليين على يونغ بويز السويسري 3-0 والعملاق الألماني بايرن ميونخ 1-0.

وإيمري متخصص في المسابقات الأوروبية، إذ فاز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 4 مرات، وقاد فياريال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين.

ومع طموح قيادة فيلا إلى فك صيامه عن الألقاب الغائبة عن خزائنه منذ 1996 حين أحرز كأس الرابطة المحلية يريد إيمري الحفاظ على مبادئ أرساها منذ توليه المسؤولية قبل عامين.

وقال قبل زيارة بولونيا الإيطالي إلى ملعب "فيلا بارك" الليلة في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم بحلتها الجديدة "لا أريد إضاعة وقتي هنا، هذه هي رسالتي"، مشددا "هدفي هنا هو الحفاظ على المستوى نفسه الذي لدينا الآن، (المشاركة باستمرار في) دوري أبطال أوروبا، وأن نكون منافسين على الألقاب".

وتابع "نريد تحقيق الأهداف، وأحدها هو اللعب في دوري أبطال أوروبا، الأمر لا يتعلق باللعب هناك فقط بسبب بعض الظروف، أريد أن نبقى هناك لفترة طويلة، إنه أمر صعب، قد تواجه أحيانا بعض المشاكل، لكن عليك أن تكون مكافحا".

وشدد "نريد أن نكون أقوياء في تفكيرنا، وأن نخلق ذهنية قوية لكسر الحواجز دائما".