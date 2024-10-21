أبرز 20 لاعبا انخفضت قيمتهم السوقية هذا الموسم بينهم نجم عربي

رصد موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين، أبرز النجوم الذين انخفضت قيمتهم السوقية هذا الموسم (منذ الأول من يوليو/تموز الماضي وحتى الآن).

وضمت القائمة نجوما من مختلف أندية أوروبا، بينهم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق ميلان الإيطالي.

وفي ما يلي أبرز 20 نجما انخفضت قيمتهم السوقية هذا الموسم:

الأرجنتيني باولو ديبالا (روما الإيطالي) من 20 مليون يورو إلى 12 مليون يورو.

الألماني أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني) من 20 إلى 12 مليونًا.

الألماني ليون غوريتزكا (بايرن ميونخ الألماني) من 22 إلى 14 مليونًا.

الكندي فيكايو توموري (ميلان الإيطالي) من 32 إلى 24 مليونًا.

الإسباني أنسو فاتي (برشلونة الإسباني) من 25 إلى 15 مليونا.

السلوفاكي ميلان شكرينيار (باريس سان جيرمان الفرنسي) من 30 إلى 20 مليونًا.

الدانماركي أندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني) من 40 إلى 30 مليونًا.

الفرنسي كينغسلي كومان (بايرن ميونخ الألماني) من 50 إلى 40 مليونا.

البرتغالي ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي الإنجليزي) من 50 إلى 40 مليونا.

البرازيلي لوكاس باكيتا (ويستهام الإنجليزي) من 55 إلى 45 مليونًا.

الهولندي ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) من 55 إلى 45 مليونًا.

البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال الإنجليزي) من 55 إلى 45 مليونًا.

الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة الإسباني) من 60 إلى 50 مليونًا.

الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ الألماني) من 60 إلى 50 مليونًا.

البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي) من 60 إلى 50 مليونًا.

الجزائري إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) من 30 إلى 18 مليونا.