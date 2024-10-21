موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني (حامل اللقب) ضد ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الريال، حيث تبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين، وآخرها فوزه في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، برصيد 8 انتصارات مقابل 3 فقط لبوروسيا دورتموند، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وقبل 5 أشهر تمكّن الريال، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة، التي أُقيمت على ملعب ويمبلي.

لكن، لم يقدم الريال العروض المنتظرة منه في النسخة الجديدة من البطولة، فبعد أن فاز على شتوتغارت 3-1 في الجولة الأولى، تلقى الريال أول هزيمة له في دوري الأبطال، منذ مايو/أيار 2023، عندما خسر أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف في مفاجأة كبيرة.

وبعد أن حصد 3 نقاط فقط من الجولتين الأولى والثانية، يحتل الريال المركز الـ17 بجدول ترتيب البطولة بشكلها الجديد، التي تقام بمشاركة 36 فريقا للمرة الأولى.

ولكن الفريق استعاد توازنه، وتمكّن من تحقيق انتصارين في الدوري الإسباني على فياريال وسلتا فيغو، وتنتظره مباراة صعبة أخرى بعد هذه المباراة، حيث سيواجه برشلونة يوم السبت المقبل في مباراة الكلاسيكو، لحسم صدارة جدول الترتيب.

وبخسارة الريال أمام ليل في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا توقفت سلسلة عدم خسارة الريال في البطولة الأوروبية عند 36 مباراة متتالية، التي شهدت أيضا تحقيقه 14 انتصارا متتاليا.

ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة، لا سيما أنه يتصدر جدول ترتيب دوري الأبطال بالعلامة الكاملة في أول مباراتين بفوزه على كلوب بروج بثلاثية نظيفة وسليتك 7-1.

ولو تمكّن دورتموند من إظهار الشراسة نفسها التي أظهرها في مباراة سليتك قد يتمكن من تحقيق الفوز على الريال في عقر داره، والثأر من هزيمته في نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة، ومع مساعي دورتموند للثأر من الريال، يهدف الفريق لتفادي الوقوع في رقم سلبي، حيث فشل دورتموند في آخر 7 زيارات لملعب برنابيو في تحقيق الفوز، إذ خسر في 5 مباريات وتعادل في مباراتين.