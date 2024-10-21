ريال مدريد يستضيف دورتموند وبرشلونة يواجه بايرن ميونخ في أبطال أوروبا

في تكرار لنهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يلتقي فريق ريال مدريد، حامل اللقب، مع ضيفه بوروسيا دورتموند -غدا الثلاثاء- في الجولة الثالثة من البطولة، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقبل 5 أشهر تمكن الريال، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

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ويعرف ريال مدريد دائما كيفية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن مدى صعوبة الأمور، حيث تغلب على جميع أندية القارة المشاركة بالبطولة ليتوج بلقبه الـ15 في الموسم الماضي، وذلك حينما فشل دورتموند في ترجمة سيطرته على مجريات اللقاء إلى أهداف قبل أن يتعرض لضربتين مفاجئتين في الشوط الثاني.

ولكن، لم يقدم الريال العروض المنتظرة منه في النسخة الجديدة من البطولة، فبعد أن فاز على شتوتغارت 3-1 في الجولة الأولى، تلقى الريال أول هزيمة له في دوري الأبطال، منذ مايو/أيار 2023، عندما خسر أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف في مفاجأة كبيرة.

وبعد أن حصد 3 نقاط فقط من أول جولتين، يحتل الريال المركز الـ17 بجدول ترتيب البطولة بشكلها الجديد، التي تقام بمشاركة 36 فريقا للمرة الأولى.

ولكن الفريق استعاد توازنه وتمكن من تحقيق انتصارين في الدوري الإسباني على فياريال وسلتا فيغو، وتنتظره مباراة صعبة أخرى بعد هذه المباراة حيث سيواجه برشلونة يوم السبت المقبل في مباراة الكلاسيكو، لحسم صدارة جدول الترتيب.

وبخسارة الريال أمام ليل في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا توقفت سلسلة عدم خسارة الريال في البطولة الأوروبية عند 36 مباراة متتالية، التي شهدت أيضا تحقيقه 14 انتصارا متتاليا.

ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة لا سيما أنه يتصدر جدول الترتيب بعدما حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين بفوزه على كلوب بروج بثلاثية نظيفة وسليتك 7-1.

ولو تمكن دورتموند من إظهار الشراسة نفسها التي أظهرها في مباراة سليتك قد يتمكن من تحقيق الفوز على الريال في عقر داره والثأر من هزيمته في نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة. ومع مساعي دورتموند للثأر من الريال، يهدف الفريق لتفادي الوقوع في رقم سلبي، حيث فشل دورتموند في آخر 7 زيارات لملعب برنابيو في تحقيق الفوز، إذ خسر في 5 مباريات وتعادل في مباراتين.

وتستأنف مباريات الجولة الثالثة بعد غد الأربعاء، وستتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي لمتابعة مباراة مثيرة بين برشلونة الإسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وكان برشلونة استهل حملته في البطولة الأوروبية بالخسارة أمام موناكو الفرنسي 1-2، لكنه استعاد توازنه في الجولة الماضية بفوزه على يونغ بويز السويسري بخماسية نظيفة.

وإذا أراد برشلونة أن يحقق انتصاره الثاني في البطولة عليه أن يتغلب على واحد من الفرق المرشحة لنيل لقب البطولة وهو بايرن ميونخ.

ولا يملك برشلونة سجلا جيدا في مواجهاته مع البايرن، حيث تمكن الفريق الألماني من الفوز في آخر 6 مباريات جمعتهما، كما فاز بـ10 مباريات من أصل 13 مباراة جمعتهما بشكل عام.

ولكن ربما يحظى برشلونة بأفضلية نسبية على البايرن هذه المرة، فبعيدا عن كون المباراة تقام على أرض برشلونة وأمام جماهيره، فإن مدرب برشلونة الحالي، هانزي فليك، كان مدربا لبايرن ميونخ، بل وقاد البايرن للفوز على برشلونة 8-2 في ربع نهائي نسخة موسم 2019-2020.

وستكون مباراة بايرن هي أول مباراة من أصل 3 مباريات هامة تنتظر الفريق، حيث يلتقي برشلونة بالريال في مباراة الكلاسيكو يوم السبت المقبل، ثم يواجه إسبانيول بديربي كتالونيا في الثالث من مارس/آذار المقبل.

ويدخل برشلونة اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني.

في المقابل، يدخل بايرن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على شتوتغارت برباعية نظيفة في الدوري الألماني (بوندسليغا)، وسيسعى بكل قوته لاستعادة توازنه في البطولة الأوروبية، فبعد أن فاز في الجولة الأولى على دينامو زغرب الكرواتي 9-2، تلقى الفريق الخسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي بهدف نظيف.

وقال جوشوا كيميتش لاعب بايرن: "لم نقدم أقصى ما عندنا في مباراة أستون فيلا، ارتكبنا بعض الأخطاء ولم نكن جيدين بما يكفي".

مباريات الثلاثاء

ميلان الإيطالي x كلوب بروج البلجيكي

موناكو الفرنسي x سرفينا الصربي

باريس سان جيرمان الفرنسي x آيندهوفن الهولندي

يوفنتوس الإيطالي x شتوتغارت الألماني

آرسنال الإنجليزي x شاختار الأوكراني

شتورم النمساوي x سبورتينغ البرتغالي

جيرونا الإسباني x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

أستون فيلا الإنجليزي x بولونيا الإيطالي

مباريات الأربعاء