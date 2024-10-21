أنشيلوتي يطالب مبابي بما طلبه من بنزيمة ويدعم بيلينغهام

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين إنه يفضل أن تكون أولوية مهاجمه كيليان مبابي هي تسجيل الأهداف وليس الضغط على المنافسين، كما دعم جود بيلينغهام الغائب عن التهديف.

ويستضيف بطل دوري أبطال أوروبا منافسه بروسيا دورتموند غدا الثلاثاء في إعادة لنهائي النسخة الماضية التي فاز بها الفريق الإسباني 2-صفر ليواصل سيطرته القارية.

ويتطلع فريق المدرب أنشيلوتي للانتفاضة بعد خسارة مفاجئة 1-صفر من ليل في فرنسا بالجولة الماضية لدوري الأبطال، بعد الفوز 3-1 على ضيفه شتوتغارت في افتتاحية المسابقة.

وسجل مبابي 8 أهداف مع ريال مدريد في 12 مباراة بمختلف المسابقات، في حين لم يعرف بيلينغهام طريق الشباك بعد 9 مباريات حتى الآن.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين "أريد من مبابي تسجيل الأهداف، أفضّل تسجيله الأهداف على ممارسة الضغط، دور المهاجمين لم يختلف، أطالبه بما كنت أطلبه من كريم بنزيمة (مهاجم ريال مدريد السابق)، يحتاج مبابي للتمركز بشكل جيد وأن يكون ذكيا في كل مرة نستعيد خلالها الكرة لكي يقود تحولا (هجوميا) سريعا".

وقدم بيلينغهام لاعب وسط إنجلترا أداء رائعا في الموسم الماضي قبل قدوم مبابي، وسجل 23 هدفا وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 42 مباراة بكل المسابقات.

وقال أنشيلوتي "نحن راضون عن عمل بيلينغهام، يعمل بجد على أرض الملعب ويتنافس ويقاتل ويقدم التضحيات، لم يسجل مثل العام الماضي، لكن (ما قدمه الموسم الماضي) لم يكن متوقعا".

وأضاف "نعمل دائما على تسجيل الأهداف، وسنواصل العمل لأن لدينا العديد من المواهب في الخط الأمامي، مهمة بيلينغهام أكثر أهمية من الأهداف التي سجلها الموسم الماضي".

وأوضح المدرب الإيطالي أن تشكيلة ريال مدريد المرصعة بالنجوم تتفوق في المباريات ذات الطابع الهجومي بسبب موهبتهم.

وقال أنشيلوتي "أريد هذا الأسلوب لأن لدي لاعبين يتمتعون بهذه الخصائص، أسلوب اللعب المتبادل يناسبنا، نحن نعاني أكثر في المباريات التي تعتمد على الاستحواذ لأننا لا نملك لاعبين مؤهلين للعب في المساحات الضيقة".

وأضاف أنشيلوتي أن فريقه يركز على تعديل طريقته في الدفاع أيضا، بعد خسارة داني كاربخال الظهير الأيمن بسبب إصابة خطيرة في الركبة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال أنشيلوتي (65 عاما) إن لاعبيه ما زالوا لا يقدمون كامل إمكانياتهم وسط جدول مزدحم بالمباريات، وبعد مواجهة دورتموند سيستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة متصدر الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وأضاف أنشيلوتي "هناك مشكلة تتعلق باللياقة البدنية، الجميع ليسوا في كامل لياقتهم البدنية، الضغط العالي (على المنافس) كان جيدا، لكننا نفتقر إلى الصلابة في منطقة خط الوسط، وهذا هو السبب الذي جعل الفريق يفقد بعض صلابته".