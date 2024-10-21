أكثر اللاعبين بسن 30 عاما مساهمة بالأهداف خلال الموسم الجاري

لم تعد سن الـ30 أو أكثر بوابة اللاعبين للاعتزال أو تراجع مستواهم، بل أصبحت للتألق والنضج الكروي وتسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للألقاب المحلية والقارية.

وحتى الآن، يتصدر النجم الإنجليزي هاري كين (31عاما) -هداف بايرن ميونخ- اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف خلال موسم 2024-2025، والذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أكثر.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" قائمة اللاعبين الـ10، وهم: