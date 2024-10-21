ماذا يحصل مع بيلينغهام لاعب ريال مدريد هذا الموسم؟

ضرب الإنجليزي جود بيلينغهام بقوة في موسمه الأول في صفوف ريال مدريد الإسباني بتسجيله الأهداف ومساهمته في إحراز فريقه ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، بيد أن موسمه الثاني لم يبدأ حتى الآن.

وبدأ بيلينغهام الموسم الماضي بتسجيله 10 أهداف في 10 مباريات في الدوري المحلي ودوري الأبطال. في المقابل، وبعد خوضه 9 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات، لم يزر الشباك إطلاقا.

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ويستعد بيلينغهام لمواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "سانتياغو برنابيو" غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في إعادة للنهائي القاري الذي جمع الفريقين في يونيو/حزيران الماضي وفاز به فريق العاصمة الإسباني معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب بـ15.

وأظهر ابن الـ21 عاما بعض الإحباط في بداية الموسم الحالي، حيث أوكل إليه مدرب الفريق الإيطالي كارل أنشيلوتي مهام أكثر دفاعية وسط الملعب، لا سيما بعد قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

واستخدم أنشيلوتي الدولي الإنجليزي على الجهة اليسرى من خط الوسط خلال فوز الفريق على سلتا فيغو 2-1 السبت، وهو مركز جديد يشغله بيلينغهام المنتقل إلى فريقه في صفقة ضخمة بلغت 112 مليون دولار.

وبدا بيلينغهام ساخطا خلال المباراة ضد سلتا فيغو عندما لم يمرر له الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، على الرغم من وجوده في مكان جيد للتسجيل ليسدد الأخير فوق العارضة.

وسعى أنشيلوتي إلى تعزيز دفاع ريال مدريد خلال القسم الثاني من الموسم الماضي من خلال جعل بيلينغهام يلعب دورا هجينا جعله يتراجع إلى يسار خط الوسط في فترات متكررة.

وبدا لاعب خط الوسط مرهقا في الأشهر الأخيرة من الموسم وعانى من مشاكل في الكتف والكاحل.

وتيرة تصاعدية

ولم يظهر بيلينغهام في أفضل مستوياته مع إنجلترا في كأس أوروبا 2024، على الرغم من بلوغ "الأسود الثلاثة" النهائي، باستثناء هدفه الرائع من ركلة مقصية ضد سلوفاكيا في ثمن النهائي.

وخطف بيلينغهام الأضواء بسرعة هائلة منذ مشاركته في الفريق الأول في صفوف برمنغهام عندما كان مراهقا، حتى إن ناديه سحب القميص رقم 22 ولم يمنحه لأي لاعب آخر بعد انتقاله إلى صفوف بوروسيا دورتموند في عمر الـ17، وهو أمر نادر الحدوث إلا بعد اعتزال النجوم الكبار.

وأصبح بيلينغهام أصغر قائد لـ"أسود فستيفال" بعمر 19 عاما، وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة فريقه إلى اللقب، قبل أن يتوج بايرن ميونخ موسم 2022-2023 في الجولة الأخيرة.

وحصل على لقب أفضل لاعب في الموسم في الدوري الألماني، كما تألق مع إنجلترا في مونديال 2022 قبل أن تخرجه فرنسا من ربع النهائي. وسرعان ما وقع مشجعو مدريد في حب بيلينغهام بعد أن أثبت أنه المنقذ مرارا وتكرارا، بما في ذلك ثنائية رائعة في أول كلاسيكو له ضد برشلونة.

وجعلته أهدافه الغزيرة مطلع الموسم الماضي نجما خلال أشهر قليلة، في حين احتاج نجوم آخرون انتقلوا إلى صفوف الملكي إلى سنوات لإثبات جدارتهم.

ومع وجود الثلاثي الناري في خط هجوم ريال مدريد المؤلف من مبابي وفينيسيوس ومواطن الأخير رودريغو، لم يتمكن أنشيلوتي حتى الآن من إيجاد التوازن المثالي لفريقه.

كما يتعين على مدرب إنجلترا الجديد الألماني توماس توخل استخراج أفضل ميزات بيلينغهام في فريق يضم أيضا فيل فودن وبوكايو ساكا وكول بالمر، الذين يتنافسون على شغل مركز لاعب الوسط المهاجم وراء الهداف هاري كاين.

والفرصة سانحة أمام بيلينغهام لإثبات علو كعبه، لا سيما أن فريقه يخوض امتحانين صعبين هذا الأسبوع أمام دورتموند ثم الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة.