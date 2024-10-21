أزمة جديدة بين الأهلي المصري ولاعبه "كهربا"

قرر النادي الأهلي المصري إعادة مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع الفريق في كأس السوبر المحلية لكرة القدم المقامة حاليا في الإمارات.

وسجل طاهر محمد طاهر ثنائية ليقود الأهلي للفوز 2-1 على سيراميكا كليوباترا في قبل نهائي كأس السوبر المصرية أمس الأحد، ليضرب حامل اللقب موعدا مع منافسه الزمالك في النهائي على ملعب

"محمد بن زايد" في أبوظبي يوم الخميس المقبل.

🚨🚨 محمد رمضان المدير الرياضي يقرر عودة محمود كهربا إلى القاهرة pic.twitter.com/RKmv1YQFdN — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 21, 2024

وقال الأهلي عبر حسابه على "إكس" -اليوم الاثنين- إن "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، قرر عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم (كهربا) للقاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي. وخصم مليون جنيه (حوالي 20 ألف دولارا) من مستحقاته المالية نظرا لما بدر منه عقب مباراة أمس".

ولم يذكر الأهلي تفاصيل ما فعله كهربا (30 عاما) واستدعى فرض هذه العقوبات عليه، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن اللاعب أبدى انزعاجه من عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية أمام سيراميكا رغم غياب المهاجم الأساسي وسام أبوعلي.

وأشارت صحف محلية إلى أن كهربا تحدث بنبرة حادة وصوت مرتفع مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عقب المباراة اعتراضا على قراراته، وغادر غرفة اللاعبين غاضبا مما دفع رمضان لاتخاذ هذه العقوبات الانضباطية.