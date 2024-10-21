موعد مباراة النصر السعودي ضد استقلال طهران الإيراني بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة استقلال طهران الإيراني ضد النصر السعودي في الجولة الثالثة لمجموعة منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "راشد" بالإمارات، حيث تلعب الفرق الإيرانية خارج ملاعبها بسبب الظروف الأمنية الحالية، وتبدأ الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثامنة مساء 20:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واستقلال طهران

beIN Sports AFC 1 HD (تعليق أحمد البلوشي)

10 Alkass (تعليق سمير المعيرفي)

SSC SPORT 5 HD (تعليق حاتم بطيشة)

SSC HD (تعليق فارس عوض)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تقتصر المواجهات السابقة بين الفريقين على مباراتين فقط، فاز فيها كل فريق بمباراة واحدة.

يحتل النصر المركز الرابع في المجموعة بـ4 نقاط، من انتصار وتعادل، يليه الاستقلال بـ3 نقاط.

تضم مجموعة الغرب 12 فريقا، يخوض كل فريق 4 مباريات على ملعبه ومثلها خارجه، ويتأهل أول 8 فرق إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.