تعادل الشرطة العراقي وفوز السد القطري في دوري أبطال آسيا

أخفق الشرطة العراقي في تحقيق فوزه الأول بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بتعادله دون أهداف مع ضيفه باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب اليوم الاثنين.

ورفع الشرطة رصيده إلى نقطتين بعد تعادله في الجولة الأولى مع النصر والخسارة بخماسية أمام الهلال في الجولة الثانية. كما رفع باختاكور رصيده لنقطتين بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الوصل وتعادله في الثانية مع بيروزي.

تبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة مع أفضلية لصالح الشرطة لكن دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى. جاءت البداية متكافئة إذ تقاسم الفريقان السيطرة لكن الفرص الحقيقية غابت عن كلا المرميين خلال ربع الساعة الأولى من اللقاء إذ انتهت معظم المحاولات على مشارف منطقة الجزاء.

وكانت الأفضلية بعد ذلك لصالح باختاكور الذي أصبح الأكثر انتشارا بفضل تحركات سردور صابرخوجاييف ودراغان سيران في منتصف الملعب.

وبادر الفريق الأوزبكي بالتهديد عبر تسديدة عمر أدهمزودا التي جاءت فوق العارضة في الدقيقة 18.

تحسن أداء الشرطة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وأخذ زمام المبادرة في العديد من المناسبات أبرزها حين بذل محمد داوود مجهودا كبيرا داخل المنطقة وتجاوز الحارس فلاديمير نازاروف وسدد كرة نحو المرمى أبعدها بنجاح المدافع شهزود عظمالدينوف قبل أن تتجاوز خط المرمى في الدقيقة 42.

وبرز مهند علي في خط هجوم الفريق العراقي حين تسببت انطلاقاته بالعديد من المتاعب لفريق باختاكور وكاد أن يسجل هدف السبق حين سدد كرة قوية من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 45.

بحث الشرطة بقوة عن الوصول إلى مرمى باختاكور من بداية الشوط الثاني وأضاع مهند علي فرصة ذهبية لهز الشباك حين تلقى كرة داخل المنطقة وسددها نحو المرمى لكن الحارس فلاديمير نازاروف تصدى لها بنجاح في الدقيقة 48.

وواصل الحارس نازاروف تألقه في اللقاء حينما تصدى لرأسية مناف يونس التي جاءت من داخل المنطقة ثم عاد مهند علي للظهور من جديد حين سدد كرة من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل في الدقيقة 51.

وتوالت المحاولات العراقية على مرمى الفريق الأوزبكي حين سدد محمود المواس كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس نازاروف في الدقيقة 52 ثم هدأت وتيرة اللعب قليلا مع ندرة في الوصول إلى المرمى.

https://x.com/beINSPORTS/status/1848409333672866020

أوريبي يقود السد للفوز على بيروزي

وفي مباراة أخرى بالبطولة، سجل الكولومبي ماتيوس أوريبي هدفا قبل الاستراحة وتعملق الحارس مشعل برشم في أكثر من مناسبة ليقودا السد بطل قطر لتحقيق الانتصار الثاني تواليا في مرحلة الدوري بأبطال آسيا للنخبة بالفوز 1-صفر على ضيفه بيروزي الإيراني.

سجل أوريبي هدف المباراة الوحيد بتسديدة من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. واحتسب الهدف بعد مراجعة طويلة لحكم الفيديو المساعد وسط احتجاجات شديدة من بيروزي ومدربه خوان كارلوس غاريدو.

وتصدت عارضة السد لمحاولة خطيرة من بيروزي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع السد رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات بمجموعة الغرب مقابل نقطة واحدة للفريق الإيراني.

وانتفض السد مؤخرا في دوري نجوم قطر وفاز على الغرافة والشحانية بعد خسارتين من الدحيل وأم صلال. كما فاز على الاستقلال الإيراني في المباراة الماضية للبطولة القارية.

نظام أبطال آسيا

وتستعين النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام الدوري السويسري وتنقسم الأندية إلى مرحلتي دوري يضم كل منهما 12 فريقا من منطقتي شرق وغرب آسيا ويلعب كل فريق مع 8 منافسين مختلفين بعد إجراء قرعة بمساعدة الكمبيوتر.

تتأهل أفضل 8 أندية في كل دوري إلى الأدوار الإقصائية المقررة في مارس/آذار على أن تقام مباريات دور الـ8 وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.