الزمالك يفوز على بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس السوبر المصري

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم بعد فوزه 5-4 على بيراميدز بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت اليوم الأحد على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالتعادل 1-1.

ويلعب الزمالك في النهائي يوم الخميس المقبل أمام الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

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وتصدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك لركلة الترجيح الخامسة لبراميدز والتي نفذها مصطفى فتحي. بينما سجل الزمالك 5 ركلات بنجاح ليضمن الفوز.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل في الدقيقة 14 بعدما لعب رمضان صبحي تمريرة ذكية بين مدافعي الزمالك وصلت إلى عادل الذي قابل الكرة بتسديدة مباشرة في الزاوية الضيقة لمرمى الحارس محمد عواد.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف التعادل في الدقيقة 40 بعد مرور ناصر ماهر بطريقة رائعة من دفاع بيراميدز على الناحية اليمنى ثم مرر كرة عرضية منخفضة قابلها المهاجم التونسي بتسديدة مباشرة في المرمى من مسافة قريبة.

وأهدر رمضان صبحي ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 52، بعدما اصطدمت تسديدته في القائم الأيمن ثم ارتدت لقدم محمد عواد حارس مرمى الزمالك وخرجت بعيدا عن منطقة الخطورة.

وألغى الحكم هدفا لبيراميدز في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

وتقاسم الفريقان السيطرة على الشوط الأول، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين.

وطالب الزمالك بركلة جزاء في نهاية الشوط بعد سقوط مصطفى شلبي داخل المنطقة، لكن الحكم محمد معروف أمر باستمرار اللعب.

وأهدر شلبي جناح الزمالك فرصة خطيرة بعدما أخفق في السيطرة على تمريرة أمامية كادت تضعه في موقف انفراد.

وتصدى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لتسديدة قوية من كونراد ميشالاك لاعب الزمالك في الدقيقة 74.

وأهدر أحمد سيد (زيزو) فرصة سهلة للزمالك في الدقيقة 85 بعدما قابل تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة ضعيفة بين يدي الحارس.