القيمة السوقية للاعبي برشلونة وريال مدريد تحت 23 عاما
20/10/2024
تشكل مواهب أكاديمية لامسيا العمود الفقري لفريق برشلونة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها كما يضم ريال مدريد في صفوفه العديد من النجوم الشباب فضلا عن لاعبي أكاديمية لاكاستيا وجميعهم يتمتعون بقيمة سوقية معتبرة.
ويضم برشلونة 9 لاعبين من خريجي لاماسيا يتصدرهم لامين جمال البالغ من العمر 17 عاما بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو.
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ويتصدر الإنجليزي جود بيلينغهام قائمة القيمة السوقية للاعبين أقل من 23 عاما في ريال مدريد وبرشلونة على حد سواء بـ180 مليون يورو.
وتبلغ قيمة تشكيلة لاعبي البارسا تحت 23 عاما، 511 مليون يورو مقابل 497 مليون يورو لريال مدريد.
وتاليا القيمة السوقية لتشكيلة برشلونة أقل من 23 عاما:
حراسة المرمى
- أندير أسترالاغا: مليون يورو
خط الدفاع
- باو كوبارسي: 40 مليون يورو
- أليخاندرو بالدي: 40 مليون يورو
- هيكتور فورت: 10 ملايين يورو
- إريك غارسيا: 20 مليون يورو
خط الوسط
- مارك كاسادو: 15 مليون يورو
- غافي: 90 مليون يورو
- بيدري: 80 مليون يورو
الهجوم:
- إنسو فاتي: 15 مليون يورو
- فيرمين لوبيز: 50 مليون يورو
- لامين جمال: 150 مليون يورو
القيمة السوقية لتشكيلة ريال مدريد أقل من 23 سنة:
حراسة المرمى
- ماريو دي لويس: 300 ألف يورو
خط الدفاع
- راؤول أسنيسيو: 300 ألف يورو
- خاكوبو رامون: 200 ألف يورو
- بابلو رامون: 400 ألف يورو
- إدغار بويول: 200 ألف يورو
خط الوسط
- إدواردو كامافينغا: 100 مليون يورو
- مانويل أنخيل: 500 ألف يورو
- جود بيلينغهام: 180 مليون يورو
خط الهجوم
- رويدريغو: 110 ملايين يورو
- أردا غولر: 45 مليون يورو
- إندريك: 60 مليون يورو
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي