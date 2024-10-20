القيمة السوقية للاعبي برشلونة وريال مدريد تحت 23 عاما

تشكل مواهب أكاديمية لامسيا العمود الفقري لفريق برشلونة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها كما يضم ريال مدريد في صفوفه العديد من النجوم الشباب فضلا عن لاعبي أكاديمية لاكاستيا وجميعهم يتمتعون بقيمة سوقية معتبرة.

ويضم برشلونة 9 لاعبين من خريجي لاماسيا يتصدرهم لامين جمال البالغ من العمر 17 عاما بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو.

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ويتصدر الإنجليزي جود بيلينغهام قائمة القيمة السوقية للاعبين أقل من 23 عاما في ريال مدريد وبرشلونة على حد سواء بـ180 مليون يورو.

وتبلغ قيمة تشكيلة لاعبي البارسا تحت 23 عاما، 511 مليون يورو مقابل 497 مليون يورو لريال مدريد.

وتاليا القيمة السوقية لتشكيلة برشلونة أقل من 23 عاما:

حراسة المرمى

أندير أسترالاغا: مليون يورو

خط الدفاع

باو كوبارسي: 40 مليون يورو

أليخاندرو بالدي: 40 مليون يورو

هيكتور فورت: 10 ملايين يورو

إريك غارسيا: 20 مليون يورو

خط الوسط

مارك كاسادو: 15 مليون يورو

غافي: 90 مليون يورو

بيدري: 80 مليون يورو

الهجوم:

إنسو فاتي: 15 مليون يورو

فيرمين لوبيز: 50 مليون يورو

لامين جمال: 150 مليون يورو

القيمة السوقية لتشكيلة ريال مدريد أقل من 23 سنة:

حراسة المرمى

ماريو دي لويس: 300 ألف يورو

خط الدفاع

راؤول أسنيسيو: 300 ألف يورو

خاكوبو رامون: 200 ألف يورو

بابلو رامون: 400 ألف يورو

إدغار بويول: 200 ألف يورو

خط الوسط

إدواردو كامافينغا: 100 مليون يورو

مانويل أنخيل: 500 ألف يورو

جود بيلينغهام: 180 مليون يورو

خط الهجوم