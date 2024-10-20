ثلاثية ميسي في 12 دقيقة تقود إنتر ميامي لرقم قياسي بالدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف (هاتريك) في غضون 12 دقيقة ليقود فريقه إنتر ميامي لاكتساح نيو إنجلاند ريفولوشن 6-2 في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم فجر اليوم الأحد.

ورفع إنتر ميامي رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة قياسية في 34 مباراة، بفارق نقطة عن الرقم السابق لنيو إنجلاند بالذات الذي حققه عام 2021. ومنح "البرغوث" إنتر ميامي الانتصار الـ22 هذا الموسم مقابل 4 هزائم و8 تعادلات.

وكان رجال الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي ضمنوا احتلال المركز الاول وإحراز لقب "درع المشجعين" قبل مرحلتين من النهاية.

ودخل ميسي (37 عاما) أرض ملعب "تشايس ستاديوم" في فورت لودردايل في ولاية فلوريدا في الدقيقة 57 وبدأ استعراضه مباشرة:

الدقيقة الـ58 شارك في صناعة الهدف الثالث لبنيامين كريماشي في الدقيقة 58.

سجل أول أهداف الثلاثية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (78).

كرة مرت إلى جانب الحارس (81).

اختتم استعراضه بتسديدة من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة استعراضية من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (89).

وبعد احتلال المركز الأول بالدور الفاصل، كان العدد القياسي من النقاط هو الهدف الأخير المتبقي لإنتر ميامي، لكن الأمر بدا صعب المنال بعد تقدم نيو إنجلاند بهدفين دون رد عن طريق لوكا لانجوني (2) وديلان بوريرو (34).

لكن سواريز أعاد إنتر ميامي للمباراة بتسجيله هدفين في الدقائق الأخيرة للشوط الأول.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء السبت أن إنتر ميامي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في ميامي يوم 15 يونيو/حزيران من العام المقبل.

وكان ميسي قاد الأرجنتين المتوجة بمونديال قطر 2022 إلى فوز ساحق على بوليفيا بسداسية نظيفة الثلاثاء، سجل منها 3 أهداف، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وهي المرة السادسة التي يحقق فيها ميسي الهاتريك مرتين تواليا بمسيرته، والأولى منذ عام 2014. كما بات أفضل هداف في تاريخ إنتر ميامي مع 33 هدفا متجاوزا زميله الإكوادوري ليوناردو كومبانا (32) بعدما سبق "للبرغوث" الصغير أن حقق هذا الإنجاز مع برشلونة (672) والأرجنتين (112).