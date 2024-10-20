أرقام جديدة يضيفها ميسي لرصيده في كرة القدم
20/10/2024
يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نيو إنجلاند ريفوليوشن في الدوري الأميركي، فيقلب المواجهة رأسا على عقب ويضيف أرقاما إلى رصيده المتخم أصلا.
نصف ساعة كانت كافية لقائد الفريق الأميركي والمنتخب الأرجنتيني ليعيد تذكير العالم بأن البرغوث البالغ 37 عاما لديه سنوات ومستويات وثلاثيات ليسجلها في مسيرته بعالم الساحرة المستديرة.
أحد أهداف ميسي من الثلاثية التي سجلها فجر اليوم في الدوري الأميركي.https://t.co/25fFiDm28H pic.twitter.com/t9gTerefkG
— الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 20, 2024
ماذا فعل ميسي بينما كانت النتيجة 2-2؟
- سجل ثلاثية في 12 دقيقة.
- شارك في الدقيقة الـ58 بصناعة الهدف الثالث.
- سجل أول أهداف الثلاثية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (78).
- سجل ثاني أهداف الثلاثية في الدقيقة الـ81.
- اختتم استعراضه بتسديدة من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة استعراضية من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (89).
أعلن جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا" أن إنتر ميامي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.https://t.co/25fFiDm28H pic.twitter.com/Y0ZBrC2TCK
— الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 20, 2024
أرقام حققها ميسي
- أفضل هداف في تاريخ إنتر ميامي بـ33 هدفا متجاوزا زميله الإكوادوري ليوناردو كومبانا (32)
- أصبح الهداف التاريخي لفريقين مختلفين: إنتر ميامي وبرشلونة (672 هدفا) إضافة إلى المنتخب الأرجنتيني (112 هدفاً).
- المرة السادسة التي يحقق فيها ميسي الهاتريك مرتين تواليا بمسيرته، والأولى منذ عام 2014.
- أكبر حصيلة أهداف للاعب من دون ركلات جزاء في تاريخ كرة القدم (740 هدفا).
- سجل ميسي 20 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة بالموسم العادي من الدوري الأميركي.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي