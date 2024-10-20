أرقام جديدة يضيفها ميسي لرصيده في كرة القدم

يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نيو إنجلاند ريفوليوشن في الدوري الأميركي، فيقلب المواجهة رأسا على عقب ويضيف أرقاما إلى رصيده المتخم أصلا.

نصف ساعة كانت كافية لقائد الفريق الأميركي والمنتخب الأرجنتيني ليعيد تذكير العالم بأن البرغوث البالغ 37 عاما لديه سنوات ومستويات وثلاثيات ليسجلها في مسيرته بعالم الساحرة المستديرة.

أحد أهداف ميسي من الثلاثية التي سجلها فجر اليوم في الدوري الأميركي.https://t.co/25fFiDm28H pic.twitter.com/t9gTerefkG — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 20, 2024

ماذا فعل ميسي بينما كانت النتيجة 2-2؟

سجل ثلاثية في 12 دقيقة.

شارك في الدقيقة الـ58 بصناعة الهدف الثالث.

سجل أول أهداف الثلاثية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (78).

سجل ثاني أهداف الثلاثية في الدقيقة الـ81.

اختتم استعراضه بتسديدة من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة استعراضية من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (89).

أعلن جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا" أن إنتر ميامي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.https://t.co/25fFiDm28H pic.twitter.com/Y0ZBrC2TCK — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 20, 2024

أرقام حققها ميسي