مانشستر سيتي يفوز على ولفرهامبتون ويحقق رقما قياسيا

أحرز جون ستونز مدافع مانشستر سيتي هدفا مثيرا للجدل في اللحظات الأخيرة ليفوز فريقه 2-1 على ولفرهامبتون ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ويحقق أطول مسيرة بلا هزيمة في تاريخ النادي عند 31 مباراة.

وسيطر حامل اللقب على الكرة من بداية المباراة إلى نهايتها على ملعب مولينو، لكنه تفاجأ في الدقيقة السابعة عندما استلم يورغن ستراند لارسن مهاجم ولفرهامبتون تمريرة مثالية من نيلسون سيميدو سددها من مسافة قريبة.

https://x.com/beINSPORTS/status/1847988754255884293

وأضاع سيميدو فرصة ذهبية لتعزيز تقدم ولفرهامبتون بعد انفراد تصدى له إديرسون قبل أن يحصل يوسكو غفارديول على الكرة في المساحة ويسدد كرة رائعة في الزاوية البعيدة مرت بجوار "خوسيه سا" حارس مرمى ولفرهامبتون ليحرز تعادلا مستحقا في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

https://x.com/beINSPORTS/status/1847995989023748492

وبعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، احتسب الحكم هدف ستونز الذي سجله من ضربة رأس مستغلا ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع، ما أسعد بيب غوارديولا مدرب سيتي ومشجعيه.

وقال ستونز الذي سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع أمام أرسنال الشهر الماضي: "تغمرني السعادة حقا بالفوز بتلك الطريقة والتسجيل مرة أخرى. كانت مباراة صعبة. يجب الثناء على ولفرهامبتون، وكيف منعونا من صنع الفرص. لقد صعبوا علينا الأمر للغاية في الثلث الأخير من الملعب".

وتقدم سيتي إلى الصدارة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول ثاني الترتيب والذي سيواجه تشلسي في وقت لاحق اليوم.

وفي المركز الأخير بنقطة واحدة ومن دون فوز هذا الموسم، يخوض ولفرهامبتون معركة الهبوط ما لم يتمكن من تحقيق الانتصارات.

وكان جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون غاضبا بعد انتهاء المباراة بعد أن دافع فريقه ببسالة أمام سيتي الذي استحوذ على الكرة بنسبة 75%.

وألغى الحكم كريس كافانا في البداية هدف ستونز، معتقدا أن برناردو سيلفا حجب مجال رؤية سا، لكن رأي حكم الفيديو المساعد كان مختلفا.

وعندما شاهد كافانا الإعادة على جانب الملعب، عدل عن قراره، ما أدى إلى إطلاق صيحات الاستهجان في الملعب من جماهير الفريق المضيف.