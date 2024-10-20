موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية بالدوري الإسباني لكرة القدم، والقنوات الناقلة إضافة إلى أهم المعلومات حول المباراة.

تقام المباراة يوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ويديرها الحكم الإسباني ريكاردو بينغوتيسيا، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق برشلونة بفارق كبير في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 74 انتصارا مقابل 20 لإشبيلية وانتهت 28 مباراة بالتعادل.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعد أن فاز في 8 من مبارياته التسع في الدوري هذا الموسم، وكانت هزيمته الوحيدة أمام أوساسونا الشهر الماضي.

لم يحقق إشبيلية أي فوز خارج أرضه حتى الآن ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

عودة لامين جمال لبرشلونة

قال هانز فليك مدرب برشلونة إن مهاجمه لامين جمال تعافى من إجهاد عضلي تعرض له خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا وأصبح جاهزا للعب أمام إشبيلية.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 17 عاما لعدة تدخلات من قبل لاعبي منتخب الدانمارك وشوهد وهو يعرج أثناء عودته إلى حافلة الفريق بعد فوز إسبانيا 1-صفر في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي.

وتم استبعاد جمال بعد ذلك من تشكيلة إسبانيا لتجنب أي خطر للإصابة وغاب عن الفوز 3-صفر على صربيا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال فليك للصحفيين اليوم السبت "يمكننا أن نلعب بأفضل تشكيلة أمام إشبيلية. جمال يستطيع اللعب. كانت فترة التوقف جيدة بالنسبة له".

وأضاف فليك، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني من 2021 إلى 2023 "لم نطلب من المنتخب إعادته إلينا. كنت على الجانب الآخر (في تدريب المنتخبات الوطنية)، وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة للمدربين".

وتابع "ما فعله مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي هو الشيء الصحيح. الأمين يحتاج إلى رعاية وإذا كان عليه أن يرتاح، فعليه أن يرتاح".

وأوضح فليك "إشبيلية فريق جريء. ويستمتع لاعبوه بأسلوبهم في كرة القدم وسنحتاج إلى إيجاد طريقة للعب أمامه".