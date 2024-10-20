لابورتا متهم بالاحتيال مجددا

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية -السبت- أنه تم توجيه اتهام ثان بالاحتيال لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا لعدم إعادته مبالغ مالية لأحد المستثمرين.

وأشارت "إذاعة كادينا سير" إلى أن محكمة برشلونة (21) قبلت شكوى ضد رئيس البارسا وشريكه السابق خوان أوليفيه لعدم إعادتهما مبلغ 50 ألف يورو إلى أحد المستثمرين.

وأضافت أن لابورتا أكد استثماره أموالا في نادي روس، الذي أُقصي من دوري الدرجة الثانية الإسباني نتيجة امتناعه عن تسديد فواتير، وأشهر إفلاسه، وأيضا في شركة بهونغ كونغ كانت ستشيّد مزرعة في آسيا.

وقبل أسبوعين، أفادت معلومات بأن ثمة شكوى أخرى ضد لابورتا وأوليفيه، إذ اتُهما بالامتناع عن إعادة استثمار بقيمة 4.7 ملايين يورو إلى مستثمر آخر.

وكانت الجمعية العامة للأعضاء في برشلونة أقرت تقرير السنة المالية 2023-2024، رغم مطالبة المعارضة برفضه. وأيّد 452 عضوا التقرير، فيما رفضه 156 وصوّت 26 بورقة بيضاء.

كذلك أقرّ الأعضاء موازنة الموسم المقبل، بغالبية 409 أصوات مؤيّدة مقابل 75 صوتا معارضا، علما أن الإيرادات المتوقعة تصل لـ893 مليون يورو والنفقات 873 مليونا.