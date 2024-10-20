مع عودة نيمار الهلال السعودي يسعى للثأر من العين الإماراتي بأبطال آسيا

يسعى الهلال السعودي المتصدر -الذي أدرج على قائمته نجمه البرازيلي نيمار الغائب عن الملاعب منذ عام بسبب الاصابة- للثأر من مضيفه العين الإماراتي حامل اللقب عندما يتواجهان غدا الاثنين في قمة خليجية ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وكان العين أقصى الهلال في نصف نهائي النسخة الماضية (4-2 ذهاباً و1-2 إياباً) في طريقه للفوز باللقب الثاني في تاريخه على حساب "يوكوهاما مارينوس" الياباني.

ولم تكن بداية الفريق الإماراتي في النسخة الجديدة من المسابقة القارية ناجحة، حيث استهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادله مع ضيفه السد القطري 1-1 ثم خسارته أمام مواطن الأخير الغرافة 2-4 بالدوحة، ليحتل المركز العاشر برصيد نقطة في مجموعة الغرب الموحدة بحسب النظام الجديد.

ويأمل العين في إلحاق الهزيمة بالهلال بملعب "هزاع بن زايد" على غرار النسخة الماضية والتي أوقف خلالها سلسلة انتصارات بطل الدوري السعودي في كافة المسابقات والتي كانت الأطول في تاريخ كرة القدم، حيث حقق "الزعيم" 34 فوزا تواليا.

ومنذ سقوطه أمام العين في 17 أبريل/نيسان، لم يخسر الهلال في 22 مباراة على التوالي في كافة المسابقات.

وقد انتعشت آمال العين مع عودة هدافه التوغولي لابا كودجو للمشاركة من جديد بعدما غاب أمام الغرافة بسبب الإصابة.

غياب بونو وعودة نيمار

وتصدر الهلال الترتيب بـ6 نقاط من مباراتين، بعدما فاز على الريان القطري 3-1 خارج الديار وعلى الشرطة العراقي بخماسية نظيفة. ويفتقد الهلال حارسه المغربي ياسين بونو بسبب الإصابة، في حين يعود محمد العويس للدفاع عن عرينه بعد تعافيه بدوره من إصابة.

وتشهد المواجهة الخليجية عودة نيمار للعب من جديد بعد غياب لمدة عام لإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ونشر الهلال عبر منصة إكس صورا للنجم البرازيلي يغادر مع بعثته إلى العين، قائلا "شارك البرازيلي نيمار جونيور في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعدما أنهى برنامجه التأهيلي".

وفي المقابل، أكد البرتغالي جورجي جيزوس (مدرب الهلال) أن النجم البرازيلي سيكون ضمن قائمة الفريق بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية، لكن مشاركته في المباراة لم تتحدد بعد.

ويتفوق الهلال في المواجهات المباشرة على العين، حيث فاز في 9 مباريات مقابل 7 هزائم وتعادلين. وسجل 26 هدفا في شباك الفريق الإماراتي واستقبل 20.

الأهلي والعلامة الكاملة

ويستعد الأهلي السعودي صاحب المركز الثاني لملاقاة الريان القطري على ملعب "أحمد بن علي" في العاصمة الدوحة.

وبعد أن تحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري بفوزه المحلي على الخليج بثلاثية، يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وحصد العلامة الكاملة بعد فوزه على كل من بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، والوصل الإماراتي بهدفين دون رد. بينما يهدف الريان لإيقاف نزف النقاط والبحث عن طريق الفوز بعد الهزيمتين أمام الهلال 1-3 والنصر 1-2.

ويستمر ابتعاد السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي عن الملاعب إثر الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية. وقد بات عبد الرحمن الصانبي (23 عاما) الحارس الأساسي خلال المباريات الأربع الماضية بواقع 3 مباريات بالدوري ومباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلتقي الفريقان للمرة الأولى، حيث يعتبر الأهلي الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في المسابقة.

السد القطري والشرطة العراقي

ويستضيف السد القطري (الثالث) نظيره بيرسبوليس الإيراني على ملعب جاسم بن حمد. وواصل "الزعيم القطري بطل آسيا مرتين (1989 و2011) بدايته الجيدة في النسخة الجديدة بتعادله مع العين 1-1 وفوزه على الاستقلال الايراني 2-0.

ويلعب الشرطة العراقي صاحب المركز الـ11 برصيد نقطة مع باختاكور الأوزبكي (الثامن) ورصيده نقطة أيضا.

وتشهد المسابقة مشاركة 24 فريقاً وزعت على مجموعتين في منطقتي الشرق والغرب، بحيث تقام 12 مباراة في كل من الجولات الثماني، وهو نظام جديد ينفّذ للمرة الأولى في بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

ويواجه كل فريق ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، حتى 19 شباط/فبراير 2025.

ويتأهل أول 8 فرق من كل مجموعة إلى دور الـ16 المقرر في مارس/آذار، قبل تحوّل المنافسة بدءا من ربع النهائي إلى السعودية، المرشحة الوحيدة لاستضافة مونديال 2034، من 25 أبريل/نيسان لغاية 4 مايو/أيار 2025.

وسيحصل الفائز على جائزة تبلغ 12 مليون دولار أميركي.